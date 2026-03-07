В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.3 комментария
Минобороны Украины создало цифровой реестр данных военнослужащих
Украина начала создание единого цифрового реестра информации о военнослужащих, сообщили в минобороны страны.
Украинское министерство обороны объявило о начале создания единого цифрового реестра данных о военнослужащих, передает РИА «Новости». В официальном сообщении отмечено, что правительство утвердило порядок ведения государственного реестра военнослужащих, что стало отправной точкой для запуска защищенного цифрового источника информации о личном составе ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны Украины, уточняется: «Правительство утвердило порядок ведения государственного реестра военнослужащих. Это запускает создание единого, защищенного цифрового источника данных о личном составе ВСУ и Государственной специальной службы транспорта».
В системе каждому военнослужащему будет присваиваться уникальный электронный идентификатор. В реестре планируется хранить сведения о прохождении службы, текущем статусе и изменениях в военной карьере каждого военнослужащего.
