Минобороны Украины создало цифровой реестр данных военнослужащих

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинское министерство обороны объявило о начале создания единого цифрового реестра данных о военнослужащих, передает РИА «Новости». В официальном сообщении отмечено, что правительство утвердило порядок ведения государственного реестра военнослужащих, что стало отправной точкой для запуска защищенного цифрового источника информации о личном составе ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны Украины, уточняется: «Правительство утвердило порядок ведения государственного реестра военнослужащих. Это запускает создание единого, защищенного цифрового источника данных о личном составе ВСУ и Государственной специальной службы транспорта».

В системе каждому военнослужащему будет присваиваться уникальный электронный идентификатор. В реестре планируется хранить сведения о прохождении службы, текущем статусе и изменениях в военной карьере каждого военнослужащего.

