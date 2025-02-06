Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
Журналист Бойко заявил о занижении Зеленским потерь ВСУ вдвое
Журналист Бойко заявил, что данные Зеленского о 45 тыс. погибших занижены вдвое
Украинский журналист и служащий ВСУ Владимир Бойко считает, что реальные потери украинских военнослужащих вдвое превышают озвученные Владимиром Зеленским данные о 45 тыс. погибших.
Владимир Бойко, украинский журналист и служащий ВСУ, выразил сомнения в правдивости данных, озвученных Владимиром Зеленским о потерях военнослужащих, передает ТАСС. Зеленский ранее заявлял о 45 100 погибших военных, тела которых удалось эвакуировать и идентифицировать.
Бойко пояснил, что по украинским законам, погибшими считаются только те, чья смерть зарегистрирована в органах регистрации актов гражданского состояния. Однако большинство погибших, которых не смогли эвакуировать, считаются пропавшими без вести. По его словам, в Едином реестре таких лиц числится 63 тыс. человек. Некоторые из них гражданские или попали в плен, но на позициях могли остаться тела 55–60 тыс. военнослужащих.
Кроме того, журналист указал, что Зеленский включил в свои данные только потери ВСУ, тогда как на фронте присутствуют также бойцы Нацгвардии, погранслужбы и СБУ. Таким образом, по оценкам Бойко, общее число погибших может составлять 105 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 45,1 тыс. военнослужащих убитыми и около 390 тыс. ранеными. Морские пехотинцы ВСУ восполнили свои потери за счет воздушных сил. ВСУ за сутки потеряли до 210 человек в Курской области.