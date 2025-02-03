ВСУ за сутки потеряли до 210 человек в Курской области

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение ВСУ у 29 населенных пунктов Курской области

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям семи механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Суджа и других.

В результате ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии уничтожены живая сила и техника украинских подразделений. Потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 210 военнослужащих, также уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин и четыре орудия полевой артиллерии.

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла свыше 56 980 военнослужащих и значительное количество техники, включая 329 танков, 243 боевые машины пехоты и 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов. Также уничтожены установки реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Ранее ВСУ за сутки потеряли более 200 человек в Курской области.

Главком ВСУ Александр Сырский предупредил о сложном феврале для украинской армии.