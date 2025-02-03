С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
ВСУ за сутки потеряли до 210 человек в Курской области
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение ВСУ у 29 населенных пунктов Курской области
В результате активных боевых действий группировки войск «Север» на Курском направлении украинские подразделения потеряли до 210 человек, российские войска нанесли поражение ВСУ у 29 населенных пунктов, сообщило Министерство обороны.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям семи механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Суджа и других.
В результате ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии уничтожены живая сила и техника украинских подразделений. Потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 210 военнослужащих, также уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин и четыре орудия полевой артиллерии.
Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла свыше 56 980 военнослужащих и значительное количество техники, включая 329 танков, 243 боевые машины пехоты и 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов. Также уничтожены установки реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.
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