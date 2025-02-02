Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале Минобороны, подразделения войск «Север» успешно провели наступательные действия в Курской области, нанеся поражение ВСУ в районах таких населенных пунктов, как Ивашковский, Лебедевка, Малая Локня, Михайловка, Свердликово и Суджа. Были отражены две контратаки противника.

В сообщении говорится, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийским огнем, были поражены живая сила и техника ВСУ в районах Барановка, Иволжанское, Низы и Хотень в Сумской области. За последние сутки потери украинских военных составили более 200 человек, также уничтожены два танка, четыре бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и одно артиллерийское орудие.

Отмечается, что с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 56770 военнослужащих, 329 танков, 241 боевую машину пехоты, 189 бронетранспортеров, 1672 боевые бронированные машины, 1765 автомобилей, 398 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и других видов военной техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны ВСУ.

В пятницу ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 270 военных и два танка. В целом ВСУ в Курской области превысили 56 тыс. человек.