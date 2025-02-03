Главком ВСУ Сырский предупредил о сложном феврале для украинской армии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что февраль станет непростым месяцем для украинской арми, ипередает ТАСС. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) после совещания, подводящего итоги деятельности ВСУ за январь.

«Февраль будет непрост для нашего войска», – подчеркнул Сырский.

Главком отметил, что текущая ситуация остается сложной и основные усилия будут направлены на оборону. Он также указал на операцию в Курской области как один из приоритетов для ВСУ. Сырский подчеркнул, что украинская армия испытывает нехватку личного состава, что делает ситуацию более сложной.

По словам Сырского, продолжаются усилия по перемещению военнослужащих из небоевых в боевые части. Он акцентировал внимание на необходимости улучшения процессов рекрутинга и укрепления психологической стойкости солдат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский главнокомандующий Александр Сырский признал низкий уровень психологической подготовки в ВСУ, а также поручил Михаилу Драпатому приоритетные задачи по сдерживанию российских войск. При этом Государственное бюро расследований Украины рассматривает возможность допроса Сырского в рамках расследования ненадлежащей обороны Харьковской области.