Tекст: Вера Басилая

Сырский заявил, что уровень психологической подготовки мобилизованных в вооруженных силах Украины вызывает беспокойство, передает РИА «Новости».

На ежемесячном совещании по вопросам подготовки мобилизованных Сырский подчеркнул, что даже при увеличении курса базовой военной подготовки до полутора месяцев, «оставляет желать лучшего уровень психологической подготовки».

Ранее The Guardian указывала на серьезные проблемы ВСУ с массовым дезертирством солдат, осложняющим оперативную обстановку на фронте.

До этого сообщалось, что в 114-й бригаде теробороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 пригодны к боевым задачам, тогда как остальные признаны «старыми, больными или алкоголиками», вызывая тревогу относительно их боеспособности.

Украинский военнопленный Анатолий Скикетский заявлял, что в ряды ВСУ набирают пожилых людей, которые не способны участвовать в боевых действиях из-за возраста и здоровья.