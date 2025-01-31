The Guardian: Украинская армия столкнулась с массовым дезертирством и нехваткой личного состава

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии кризиса дезертирства, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian. Издание отмечает, что тысячи украинских солдат покидают свои подразделения. Официальные лица не раскрывают точные цифры, но подтверждают, что речь идет о значительном числе дезертиров.

Причиной этой ситуации называют отсутствие необходимого отдыха для солдат на фронте в течение продолжительного времени. Украинское руководство заявляет о сложной оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Недостаток личного состава украинская армия безуспешно пытается восполнить через усиление мобилизации.

Кризис усугубляется массовым характером дезертирства, что создает дополнительные трудности для ВСУ. Киев, в свою очередь, старается переложить ответственность за неудачи на западных партнеров, обвиняя их в задержках и недостаточности поставок вооружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат Норик Окопов из 110-й бригады ВСУ обратился с призывом организовать мятеж против командования, осудив их отношение к солдатам, также сообщалось об отправке украинских дезертиров на фронт из Черкасс, а украинский военнослужащий Задорожный рассказал о побеге своего знакомого в Польшу за три тысячи долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.