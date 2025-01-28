Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.3 комментария
Стало известно об отправке украинских дезертиров на фронт из Черкасс
ВСУ собрали сотни дезертиров в Черкассах для отправки на фронт
В Черкассах создан палаточный лагерь, где размещены сотни украинских дезертиров, которых готовят к отправке на фронт, сообщил пленный военнослужащий Норик Окопов.
Украинское командование организовало палаточный лагерь в Черкассах, где находятся сотни дезертиров. Об этом рассказал пленный военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Норик Окопов, передает ТАСС. Он уточнил, что дезертиров размещают в палаточном городке, откуда их распределяют по различным воинским соединениям.
По словам Окопова, дезертиров часто отправляют в так называемые штрафные подразделения для участия в «мясных штурмах». Окопов после возвращения в ряды ВСУ сдался в плен 25 января в Великой Новоселке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий Задорожный рассказал о побеге своего знакомого в Польшу за 3 тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска. На Украине с осени 2024 года значительно возросло количество военных, оставляющих части и дезертирующих, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о снижении подобных случаев. Более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, и это совпадает с показателями в еще 14 бригадах.