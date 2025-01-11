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    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР
    Эксперт рассказал о новой тактике российских войск при освобождении Шевченко в ДНР
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы
    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии
    Протестующие в Улан-Баторе перекрыли центральный проспект
    Якутский штурмовик отреагировал на получение звания Героя России
    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    14 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    9 комментариев
    11 января 2025, 23:11 • Новости дня

    На Украине резко возросло число дезертиров в армии

    Число дезертиров в рядах ВСУ достигло 17,5 тыс в декабре 2024 года

    Tекст: Максим Попов

    С осени 2024 года на Украине значительно возросло количество военных, оставляющих части и дезертирующих, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о снижении подобных случаев, сообщила «Страна».

    По данным издания, число военнослужащих, уходящих в самоволку, с каждым месяцем увеличивается, передает РИА «Новости». Если летом 2024 года от шести до семи тыс. военнослужащих покидали свои части в месяц, то в сентябре 2024 года их количество возросло почти до восьми тыс. В ноябре эта цифра увеличилась до десяти тыс., а в декабре она достигла пика в 17,5 тыс. случаев.

    Как отметили обозреватели, данная статистика может свидетельствовать о серьезных проблемах внутри ВСУ.

    Напомним, в начале декабря Bloomberg сообщило, что на фоне усталости, дефицита кадров и попыток сдержать наступление России число дезертирств и самовольных отлучек в ВСУ увеличилось в шесть раз с 2022 года.

    11 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Центр» освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 535 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и пять артиллерийских орудий.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Волчанска и Липцов Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Лозовой, Загоруйковкой Харьковской области, Ивановкой и Торским ДНР.

    При этом потери противника составили до 365 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Николаевки, Серебрянки и Предтечино ДНР.

    Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», три арторудия и станция РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, танковой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Великой Новоселки, Бурлацкого и Вольного Поля ДНР.

    Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ под Блакитным, Приморским и Новояковлевкой Запорожской области. Противник при этом потерял до 70 военнослужащих и пять артиллерийских орудий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что войска России за неделю освободили три населенных пункта, в частности, российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.

    ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.

    Коментарии (7)
    11 января 2025, 07:24 • Новости дня
    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева

    Оборонявший в одиночку опорный пункт Закарья Алиев рассказал о назначенной на Украине за его голову награде

    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный Закарья Алиев из Дагестана, который в одиночку удерживал опорный пункт, рассказал, что за его голову на Украине обещают 50 млн рублей.

    На данный момент он находится в больнице. Алиев рассказал о своих травмах: «Есть проблема с ногой, с коленом. Временами оно отказывает, и нога перестает сгибаться. Врачи говорят – что-то со связками», – передает RT.

    Также он сообщил, что подписал контракт с киностудией, которая намерена экранизировать его историю. Однако военный думает о возвращении в зону СВО. «У меня до окончания контракта осталось четыре-пять месяцев. Первым делом после выписки поеду в свою военную часть решать все вопросы», – подчеркнул Алиев.

    В настоящее время его командование рассматривает возможность вручения награды, однако, какая именно это будет награда, пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиев три недели защищал опорный пункт в одиночку, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона. Алиев рассказал, что ВСУ не понимали, что он остался один. Эвакуационная группа не могла подойти к нему на помощь из-за обстрелов украинских боевиков.

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    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    11 января 2025, 07:45 • Новости дня
    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме

    Украинские пилоты Шиманский и Морозов дали признательные показания по делу о терроризме

    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает Второй Западный окружной военный суд, сообщили в правоохранительных органах.

    Уголовное дело рассматривается военным судом в закрытом режиме из-за наличия секретных данных и для обеспечения безопасности участников процесса, передает ТАСС.

    Шиманскому и Морозову предъявлены обвинения по нескольким статьям УК России, включая терроризм, нарушение правил международных полетов и незаконное пересечение государственной границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, они находятся под арестом в одном из московских СИЗО. Пилоты были задержаны в 2023 году.

    Полковник ВСУ Морозов рассказал, что получил приказ атаковать склад горюче-смазочных материалов в Брянской области, но его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Шиманский был задержан в Тульской области.

    Они дали подробные показания о планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

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    11 января 2025, 12:53 • Новости дня
    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    НАТО рассматривает возможность размещения до нескольких сотен тысяч военных на Украине для обеспечения безопасности в случае мирного соглашения, заявил немецкому изданию Focus эксперт по иностранным делам и безопасности Криситан Меллинг.

    По его словам, НАТО планирует отправить на Украину до нескольких сотен тысяч солдат, если будет заключено перемирие, передает РИА «Новости».

    Меллинг подчеркнул, что для обеспечения безопасности в регионе потребуется значительное «шестизначное» число военных.

    В статье отмечается, что в данный момент открыто обсуждать отправку войск никто не спешит, так как в Германии продолжается предвыборная кампания.

    Несмотря на это, в министерствах обороны стран НАТО изучаются различные сценарии, чтобы политики могли предложить конкретные шаги, если будет принято решение о размещении военных на Украине.

    Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны. Также сообщилось, что настрой западных стран остается негативным из-за сложной ситуации для Украины на линии фронта, где уже длительное время продолжаются боевые действия.

    Коментарии (45)
    11 января 2025, 15:44 • Новости дня
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России победившему в рукопашном бою ефрейтору Андрею Григорьеву за проявленные мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР, сообщает пресс-служба Кремля.

    По данным пресс-службы, Путин подписал указ, согласно которому звание Героя России присвоено ефрейтору Андрею Григорьеву. Мужчина удостоен этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные в боевых условиях при выполнении воинского долга, передает РИА «Новости».

    Ранее отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы региона Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому. Григорьев сообщил, что солдат ВСУ ранее убил его друга. После схватки российский штурмовик ликвидировал еще двух украинских бойцов.

    После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.

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    11 января 2025, 10:30 • Новости дня
    Удар нанесен по микрорайону «95-й квартал» в Кривом Роге

    В Кривом Роге зафиксировали удар в районе бывшего места жительства Зеленского «95-й квартал»

    Удар нанесен по микрорайону «95-й квартал» в Кривом Роге
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Кривом Роге, по данным пророссийского николаевского сопротивления, зафиксирован удар в микрорайоне «95-й квартал», где ранее жил Владимир Зеленский.

    В направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге был нанесен удар, сообщает РИА «Новости». По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в результате атаки произошло два «прилета». Лебедев отметил, что данный микрорайон известен тем, что здесь ранее проживал Владимир Зеленский.

    С октября 2022 года Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту.  Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские вооруженные силы в боях с ВСУ избегают нанесения ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    В свубботу взрывы произошли в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях Украины, а 6 января взрывы прогремели в районе города Снегиревка и в Кривом Роге.

    Коментарии (3)
    11 января 2025, 18:58 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Информация о захвате боевика украинской армии, высмеявшего «Пятерочку» в Курской области, оказалась недостоверной, в плен попал другой украинский боец, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опроверг сообщения о захвате в плен боевика украинской армии, который ранее позировал на видео возле магазина «Пятерочка» в Курской области. Он отметил, что у во время допроса пленного, схожего с человеком на видео, выяснилось, что его насильно забрали в ряды украинской армии 11 сентября прошлого года.

    Коц уточнил, что после призыва боец прошел обучение, длившееся два месяца. Учитывая эти данные, корреспондент сделал вывод, что в момент публикации видео возле «Пятерочки» данный боец не мог находиться в том месте, следовательно, информация о его пленении является недостоверной.

    Ранее сообщалось, что украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

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    11 января 2025, 08:59 • Новости дня
    В Болгарии призвали забрать у Украины Южную Бессарабию

    Политик Костадинов призвал Болгарию забрать Южную Бессарабию у Украины

    В Болгарии призвали забрать у Украины Южную Бессарабию
    @ Georgi Paleykov/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Болгарский политик Костадин Костадинов предложил стране предъявить претензии на Южную Бессарабию, часть территорий Украины и Молдавии, ссылаясь на исторические предпосылки.

    Костадинов призвал власти Болгарии подключиться к разделу Украины и заявить претензии на Южную Бессарабию, передает «Комсомольская правда».

    Он отметил, что Болгария имеет историческое право на эту территорию, входящую в состав Одесской области Украины и частично в Молдавию.

    По словам Костадинова, присоединение Южной Бессарабии к Болгарии будет логичным шагом в связи с развалом Украины.

    Он подчеркнул, что Болгария должна действовать в тот момент, когда будет решаться судьба украинской государственности.

    «Украина разваливается. Когда будет решаться судьба несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна предъявить свои претензии», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью газете Folha de S.Paulo заявил, что Украина может повторить судьбу Чехословакии 1938 года, когда Запад примет решение пожертвовать ею.

    В публикации британского журнала Spectator предсказали раздел Украины как итог правления Зеленского.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну.

    Коментарии (40)
    11 января 2025, 11:27 • Новости дня
    В Киевской области ликвидировали скопление украинской бронетехники
    В Киевской области ликвидировали скопление украинской бронетехники
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Евгения Караваева

    В Буче Киевской области ночью нанесены удары по скоплению бронетехники, среди украинских военных есть погибшие и раненые.

    В ночь на субботу в Буче Киевской области удары по скоплению бронетехники привели к потерям среди украинских военных, передает РИА «Новости».

    Сергей Лебедев, координатор пророссийского николаевского сопротивления, заявил, что удары были нанесены «Геранями», из-за чего бронетехника не понесла значительных повреждений. Однако среди украинских военных, которые находились рядом с техникой, есть погибшие и раненые.

    Лебедев также отметил, что уцелевшие военные разбежались после атаки. В связи с этим меры безопасности в Буче и на близлежащих территориях усилены, а блокпосты приведены в повышенную готовность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прозвучала воздушная тревога и произошли взрывы, по сообщениям украинских СМИ. В Киевской области за сутки тревога объявлялась пять раз.

    Коментарии (8)
    11 января 2025, 19:41 • Новости дня
    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе

    Экс-полковник швейцарской разведки допустил восстание партизан в Одессе ради России

    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил о возможности российского вторжения в Одесскую область при поддержке местных партизан, что может открыть путь российским силам в регион.

    Западные страны выражают обеспокоенность в связи с возможным развитием событий в Одесской области, сообщает РИА «Новости».

    Бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод, в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил о существовании в регионе сильного партизанского движения.

    «Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение <…> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона», – отметил Бод.

    По его словам, Россия не стремится разрушить Одессу, и местные партизаны могут сыграть значительную роль в поддержке российских сил. Бод подчеркнул, что возможное восстание в регионе может способствовать освобождению Одессы от украинской власти и в конечном итоге привести к российскому наступлению. Он также указал на потенциальные риски для стабильности и безопасности в регионе в случае эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе стали замечать иностранцев в составе сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), среди которых оказались граждане из Азербайджана и Грузии, а также сообщалось, что украинские власти продолжают привлекать иностранцев для работы в ТЦК.

    Коментарии (8)
    11 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Молодые киевляне отказались каяться за российскую музыку

    Tекст: Евгения Караваева

    Молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер.

    Задержанные в Киеве молодые люди, которых обвинили в прослушивании российской музыки на улице, не признают себя виновными, передает ТАСС.

    После того, как их отпустили из полиции, вместо «покаяния» начали распространять сообщения в интернете. Они заявляют, что против них ведется заказная кампания, в которой участвуют сотрудники силовых структур, и пообещали раскрыть имена заказчиков.

    По информации украинского издания «Страна», среди фигурантов скандала оказались сыновья бывшего мэра города Лимана Петра Цимидана, крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях, где обсуждается их поведение на дороге и прослушивание российской музыки.

    Скандал разгорелся после того, как в сети появилась информация о том, что молодые люди, проезжая мимо мемориала погибшим военным, включили песню «Я русский» российского исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Это вызвало недовольство в обществе.

    Коментарии (7)
    11 января 2025, 04:28 • Новости дня
    Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Тамбовской области
    Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Тамбовской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Котовске в два многоквартирных дома врезались беспилотники, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

    «Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь», – сообщил руководитель региона в Telegram.

    Он уточнил, что в результате атаки БПЛА пожаров не было, здания получили незначительные повреждения. Подготовлен пункт временного размещения для жителей пострадавших квартир.

    Проводится оценка нанесенного ущерба. «Будем оперативно ликвидировать последствия», – заверил Первышов.

    Напомним, ночью атакам БПЛА также подверглись Анапа и Воронеж.

    Коментарии (6)
    11 января 2025, 17:17 • Новости дня
    В Раде назвали последнее препятствие для разрешения конфликта на украине

    В Раде назвали Зеленского главным препятствием для мирного урегулирования

    В Раде назвали последнее препятствие для разрешения конфликта на украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский остается главным препятствием для завершения конфликта на Украине, несмотря на готовность России к переговорам.

    Как сообщает «Царьград», депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является основным препятствием для мирного урегулирования на Украине. Россия выразила готовность к переговорам, однако требует вывода войск и изменения статуса Украины.

    Выступая на YouTube, Дубинский отметил, что стремление к миру на Украине поддерживается крупнейшими мировыми державами, такими как Китай и Бразилия, а также нейтральной Индией. Он подчеркнул, что США неоднократно выражали готовность к мирным переговорам, а в Европе отсутствует согласие.

    По словам Дубинского, эффективность переговоров зависит от способности обойти препятствия на пути к соглашению. Он отметил, что Дональд Трамп, считающий себя великим переговорщиком, может проявить инициативу в урегулировании вопроса с Зеленским. «Если обойти его не получается, его нужно устранить», – добавил депутат.

    Ранее Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.


    Коментарии (9)
    11 января 2025, 09:34 • Новости дня
    Дубинский заявил о патовой ситуации для Украины из-за поведения Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Верховной рады Владимир Дубинский указал на патовую ситуацию для Украины из-за поведения президента Украины Владимира Зеленского, отметив его безуспешные попытки достучаться до Америки.

    Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады заявил, что поведение Зеленского говорит о патовой ситуации, в которую он завел страну, передает РИА «Новости».

    «Мотающийся по Европе с целью достучаться до Америки Зеленский – только усиливает ощущение патовой ситуации, в которую он завел страну», – отметил Дубинский.

    Депутат также отметил, что недавний публичный отказ бывшего президента США Дональда Трампа принять Украину в НАТО лишь подчеркивает отсутствие у Зеленского плана для победы.

    Дубинский считает, что это заявление усиливает впечатление о безвыходности ситуации для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика Зеленского, основанная на деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, приводит украинцев к оглуплению и помогает удерживать власть. Также Медведчук назвал 2024 год катастрофическим для Владимира Зеленского из-за «курской аферы».

    Коментарии (2)
    11 января 2025, 10:09 • Новости дня
    В Дзержинске зачищен последний опорный пункт ВСУ

    Последний крупный опорный пункт ВСУ зачищен в Дзержинске

    В Дзержинске зачищен последний опорный пункт ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Последний крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины в Дзержинске (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) зачищен, сообщили в силовых структурах. В городе продолжаются работы по устранению точечных очагов сопротивления.

    «Зачищен последний занятый противником террикон в Дзержинске. Это был крупный опорный пункт. Сейчас речь идет об устранении точечных очагов сопротивления», – заявили ТАСС в силовых структурах.

    Силовики также сообщили, что украинская группировка в этом районе начала подготовку оборонительных рубежей за пределами города, что указывает на возможное продолжение боевых действий в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большая часть Дзержинска в Донецкой Народной Республике была освобождена от украинских военных, остаются лишь небольшие группы противника.

    Кроме того накануне российские военные вытеснили подразделения ВСУ из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре, заняв ключевые позиции и развивая наступление по основным направлениям.

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