Tекст: Дмитрий Зубарев

В рядах Вооруженных сил Украины наблюдается рост числа военных, самовольно покидающих свои позиции, что усиливает кадровый дефицит в армии страны, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Согласно информации Генпрокуратуры Украины и мнениям экспертов, с 2022 года количество таких инцидентов возросло в шесть раз, достигнув почти 96 тысяч, причем большая часть случаев зафиксирована в текущем году. Чаще всего военнослужащие покидают свои позиции из-за усталости или для встречи с семьей, а дезертирство, являющееся более серьезным нарушением, происходит реже.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, полагают, что число случаев самовольного оставления позиций может превышать 100 тыс., однако официальные власти Украины не раскрывают подобных данных. Тем временем украинская армия сталкивается с необходимостью удерживать позиции перед успешным наступлением российских войск, что приводит к физическому и психологическому истощению солдат, поскольку многие из них долго остаются на своих местах службы без передышки.

Ситуация в ВСУ осложняется внутренней неорганизованностью и чрезмерной бюрократией, что затрудняет модернизацию армии по стандартам НАТО. Кроме того, вооруженные силы Украины страдают от недостатка военной техники, и военнослужащим нередко приходится самим собирать средства на ее приобретение. В условиях острой необходимости подкрепления на некоторых участках фронта, специализированные подразделения, такие как операторы систем ПВО, вынуждены действовать на передовой в качестве пехоты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, массовое дезертирство в ВСУ назвали причиной потери Угледара, Верховная рада разрешила дезертирам добровольно возвращаться на службу, а командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском.