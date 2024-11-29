Офицер ВСУ назвал дезертирство главной причиной потери Угледара

Tекст: Дмитрий Зубарев

Офицер 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, удерживавшей Угледар до его захвата российской армией 3 октября, назвал массовое дезертирство основной причиной потери города, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что число случаев дезертирства растет в геометрической прогрессии, добавив: «Честно говоря, сейчас уже очевидно, что мы выжали максимум из наших людей». По его словам, контроль над Угледаром удерживался в течение двух лет, но город был потерян за считанные недели.

Командир также отметил, что в каждой роте его батальона должно было служить по 120 человек, однако из-за потерь, ранений и дезертирства в некоторых ротах оставалось всего по десять военных. Он уточнил, что около 20% пропавших без вести являются дезертирами. Офицер не осуждает своих солдат за дезертирство, объясняя это тем, что «все просто очень устали».

По мнению агентства Associated Press, массовое дезертирство выявило давние проблемы украинских вооруженных сил, а также неэффективность методов ведения войны Киевом. Это явление истощает украинскую армию, испытывающую дефицит личного состава, и угрожает Украине провалом ее военных планов. В будущем это может поставить Киев в невыгодное положение на переговорах о прекращении огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада разрешила возвращаться добровольно на службу дезертирам из ВСУ после побега. Командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском. В Британии отметили массовое дезертирство в ВСУ, связанное с падением морального духа.