The Economist сообщил о 20% дезертиров в рядах ВСУ по данным украинского генштаба

Tекст: Максим Попов

По информации журнала, Украина испытывает трудности с набором новобранцев, восполняя лишь две трети от необходимого числа. Между тем у страны пока хватает оружия и боеприпасов для сопротивления, однако через полгода ситуация может измениться из-за нехватки людей и поставок из США, передает ТАСС.

Издание отмечает, что в Киеве надеются на возвращение Дональда Трампа в Белый дом, полагая, что это может поспособствовать завершению конфликта на приемлемых для Украины условиях. В окружении Владимира Зеленского растет разочарование в политике действующего президента США Джо Байдена, который избегает решительных действий, чтобы не допустить эскалации противостояния с Россией, подчеркивается в материале.

Напомним, в ночь на 8 ноября Вашингтон выразил готовность поддержать Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине. В тоже время президент Путин сообщил, что Россия может начать переговоры с Киевом, но только на реальных условиях.