  • Новость часаГосдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
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    Путин определил базовые принципы нового мироустройства
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29
    Шнуров оценил роль мата в культуре
    Путин: Мы будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина
    Путин: За формирование нового мира развернулась борьба
    Путин заявил, что мир движется к полифоническому мироустройству
    Путин допустил применение ядерного оружия Западом
    Путин назвал НАТО анахронизмом
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    8 ноября 2024, 01:45 • Новости дня

    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон выразил готовность поддержать Владимира Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что это решение должно быть исключительно его выбором.

     «Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше«, – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    В ходе брифинга Миллер также отметил, что Дональд Трамп, будучи избранным президентом США, во время предвыборной кампании утверждал, что готов быстро урегулировать конфликт. Однако, по словам Миллера, это решение остается за Украиной и ее руководством.

    Напомним, как заявил президент Владимир Путин, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

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    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин допустил применение ядерного оружия Западом

    Путин: Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие

    Путин допустил применение ядерного оружия Западом
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

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    7 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что поздравляет Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США.

    «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – сказал он, пишет РИА «Новости».

    Путин отметил, что готов к контактам с Трампом. По его словам, в первый президентский срок Трампа затравили, что «он боялся шаг сделать», передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    7 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в четверг.

    «Откровенно говоря, это украинские деньги», – цитирует Зеленского РИА «Новости».

    В конце октября лидеры стран G7 и главы минфинов договорились о выделении киевскому режиму кредитов на 50 млрд долларов, они будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

    Средства планируют передавать в виде двусторонних кредитов, которые вступят в силу до 30 июня 2025 года. Кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года.

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    7 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о формировании нового мирового устройства
    Путин заявил о формировании нового мирового устройства
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Современный мир вступает в период значительных изменений, которые формируют новое мировое устройство, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.

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    7 ноября 2024, 13:08 • Новости дня
    Москва пообещала не препятствовать назначению нового посла США

    Лавров: Россия не создаст препятствий для назначения нового посла США в Москве

    Москва пообещала не препятствовать назначению нового посла США
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не будет препятствовать назначению нового посла США в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркнув заинтересованность американской стороны.

    Лавров отметил, что Россия исходит из заинтересованности американской администрации в этом назначении. «Я исхожу из того, что американская администрация республиканская будет заинтересована назначить нового посла. Мы не будем чинить какие-либо препятствия», – заявил он, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров сообщил о процессе завершения процедур по назначению нового российского посла в США. Кандидатура проходит обычные стадии оформления, и вскоре процедуры будут завершены.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, а также от обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет назначать нового посла России в Вашингтоне, руководствуясь собственным календарем, а не датой президентских выборов в Соединенных Штатах.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Антонов успешно завершил свою работу послом России в США.

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    7 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Ганчев: Российские войска находятся в нескольких километрах от Купянска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

    Российские силы продвигаются вглубь территории, занимая опорные пункты ВСУ, пояснил Ганчев, передает РИА «Новости».

    «Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», – уточнил он.

    Ранее СМИ сообщали, что российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска. Также сообщалось, что количество атак российских войск на позиции ВСУ в районе Купянска увеличилось до 20 в сутки.

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    7 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29

    Вице-премьер Польши заявил о невозможности передачи МиГ-29 Украине

    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29
    @ Adam Warzawa/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что истребители МиГ-29 продолжают патрулировать польское небо и обслуживать польских летчиков, поэтому их передача Украине невозможна, об этом он заявил Radio Zet.

    Он подчеркнул, что эти самолеты патрулируют польское небо и обслуживают польских летчиков. «Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов. Я с этим не согласен», – отметил министр, сообщило издание «Страна».

    Косиняк-Камыш также прокомментировал претензии президента Украины Владимира Зеленского относительно помощи. Он отметил, что Зеленскому было бы легче, если бы в конфликте участвовали другие страны, но Польша не является стороной конфликта.

    «Польша оказывает наибольшую гуманитарную и военную помощь. Мне грустно, что об этом часто забывают», – добавил вице-премьер.

    Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет перехватывать ракеты над Украиной без единогласного решения НАТО, поскольку это требует согласия всего альянса.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что возможности Варшавы ограничены, подчеркнув, что Польша уже передала Украине значительное количество военной техники, включая танки и самолеты.

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    7 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным

    Трамп заявил, что не общался с Путиным после выборов, но допускает возможность разговора

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    Дональд Трамп, недавно избранный президентом США, заявил, что пока не общался с президентом России Владимиром Путиным после своей победы на выборах. Тем не менее он открыто допустил возможность такого разговора в ближайшем будущем. «Я думаю, мы поговорим», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Ранее Трамп не раз высказывался о том, что планирует пересмотреть отношения США с Россией после вступления в должность. Он подчеркивал необходимость диалога и возможного сотрудничества в решении глобальных вопросов, что вызвало неоднозначные реакции как в США, так и за их пределами.

    Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности, когда и по каким вопросам может состояться разговор между Владимиром Путиным и  Дональдом Трампом. 

    Напомним, накануне президент Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США.

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    7 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Эксперт рассказал о мощи сброшенной на ВСУ бомбы ФАБ-3000

    Эксперт Дандыкин назвал ФАБ-3000 мощнейшей корректируемой бомбой для поражения ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская бомба ФАБ-3000, сброшенная на ВСУ, способна уничтожать укрепленные пункты и боевую технику противника, что делает ее особо эффективной для сокращения потерь и расчистки пути, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Как сообщает «Лента.ру», военный эксперт рассказал о применении российской бомбы ФАБ-3000 против ВСУ в Курской области. Эта бомба весом три тонны является самой мощной корректируемой бомбой в арсенале российских вооруженных сил.

    По словам Дандыкина, она предназначена для уничтожения укрепленных пунктов противника, включая боевую технику, что делает ее незаменимой при невозможности применения артиллерии или ракет.

    Дандыкин подчеркнул, что ФАБ-3000 обеспечивает точное поражение целей с большого расстояния, летя десятки километров до падения на врага. Это делает ее особенно эффективной для расчистки пути наступающим российским силам, снижая потери личного состава и выводя из строя оборонительные структуры противника.

    Эксперт отметил ключевое преимущество применения ФАБ-3000 в сложных боевых условиях, где требуется минимизация риска для наступающих и обеспечение беспрепятственного продвижения авиации и наземных войск. Таким образом, ФАБ-3000 играет важную роль в стратегических операциях по сдерживанию и нейтрализации ВСУ.

    Напомним, российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ в Курахово, использовав для этого авиабомбу ФАБ-3000, что привело к уничтожению около 50 операторов.

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    7 ноября 2024, 14:10 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за последние 24 часа потеряла на Курском направлении свыше 150 военнослужащих, танк и другую технику, сообщило Минобороны.

    ВСУ на этом направлении также потеряли артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила ряд механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ у Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино и других населенных пунктов.

    Группировка отразила четыре контратаки противника и сорвали атаку ВСУ в направлении Новой Сорочины.

    Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники механизированных, десантно-штурмовых и других бригад ВСУ у нескольких поселков, в том числе у Викторовки, Гончаровки и Гуево.

    Авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области.

    Напомним, потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных.

    Военнослужащие Росгвардии использовали беспилотник для уничтожения БМП M2 Bradley украинской армии.

    Также сообщалось, что на юге Часова Яра в ДНР спецназ «Ахмат» уничтожил украинский танк, боекомплект машины сдетонировал, погибло 15 военнослужащих ВСУ.

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    7 ноября 2024, 14:45 • Новости дня
    Под Черкассами решили снести памятники Пушкину, Чайковскому и декабристам

    В Каменке под Черкассами снесут памятники Пушкину, Чайковскому и декабристам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В городе Каменка на Украине готовятся к демонтажу памятников Пушкину, Чайковскому и декабристам после их исключения из реестра культурного наследия.

    В городе Каменка на Украине начаты работы по сносу памятников Петру Чайковскому, Александру Пушкину, декабристам и стелы декабристов, передает РИА «Новости». Памятники находятся на территории литературно-мемориального музея, расположенного в бывшей усадьбе Давыдовых под Черкассами. Здесь с 1937 года функционирует музей, посвященный Пушкину и Чайковскому.

    В начале XIX века Каменка была местом встречи членов Южного общества декабристов, а великий русский поэт Александр Пушкин останавливался здесь в те же годы. Петр Чайковский посещал Каменку с 1863 года и работал над своими знаменитыми произведениями, включая «Евгения Онегина» и «Лебединое озеро». Однако теперь памятники этим выдающимся деятелям культуры будут демонтированы.

    Снос памятников стал возможным после исключения их из реестра культурного наследия, что ранее делало демонтаж невозможным. По словам директора музея Александра Мушты, для демонтажа необходимо подготовить как финансовые средства, так и документы. Министерство культуры Украины уже начало процесс подготовки к демонтажу.

    Кроме того, в Полтаве на месте снесенного в прошлом году бюста Пушкина установили инсталляцию «Ракета». Ее автором является дизайнер Роксолана Дудка, которая пояснила, что ее проект представляет собой «сложную аллюзию» и рассчитан на создание «когнитивного диссонанса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве снесли памятник Пушкину, в Харькове демонтировали барельеф, посвященный этому поэту, а в Ровно по ошибке снесли стелу с изображением двух украинок.

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    7 ноября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин: За формирование нового мира развернулась борьба

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

    «Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Непримиримая прежде всего по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, это – столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Путин добавил, что «от его исхода зависит, сможем ли мы все вместе совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций без принуждения и применения силы».

    «Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек остаться человеком?» – заключил президент.

    Ранее Путин заявил, что международные процессы могут сделать следующие 20 лет истории более сложными для человечества.

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    7 ноября 2024, 18:24 • Новости дня
    Водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов

    Власти Саратова освободили от ответственности уходящих от дронов водителей за превышение скорости

    Водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов
    @ Silas Stein/DPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Водители, превысившие скорость свыше 135 км/ч из-за атаки дронов, избежат наказания в Саратове, сообщила мэрия города.

    Как передает РИА «Новости», такое решение принято руководствуясь статьей 2.7 Кодекса об административных правонарушениях, которая допускает действие в состоянии крайней необходимости. В пресс-службе мэрии пояснили, что в таких обстоятельствах водители могут запросить отмену мер административного воздействия.

    Это заявление последовало после того, как губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о приведении экстренных служб в полную готовность из-за угрозы атаки беспилотников. Позже угроза была снята, но мэрия опубликовала рекомендации по действиям водителей при атаке дронов, в том числе разгон до 135 км/ч на пустых дорогах.

    Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложили отменить или обнулить штрафы за превышение скорости для жителей приграничных регионов. Хамзаев отметил, что во время чрезвычайных ситуаций многие жители вынуждены нарушать ПДД из-за угрозы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки украинских беспилотников на Саратовскую область, скончалась в больнице, несмотря на все усилия врачей, сообщил Минздрав региона.

    Аэропорты Волгограда и Астрахани временно ограничили работу из-за атак беспилотников ВСУ, в том числе на нефтебазу в Калаче-на-Дону, где загорелась емкость с бензином.

    Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» предотвратила атаку на Старобешевскую ТЭС, перехватив американский беспилотник с фугасной боевой частью весом 15 кг, нацеленный на этот важный объект энергопромышленности.

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    Мировые СМИ: От победы Трампа больше всех потеряет Украина

    «Первым порывом Трампа будет выполнить предвыборное обещание и урегулировать конфликт на Украине за 24 часа», – полагают американские СМИ. Британская пресса считает, что «если Трамп заключит с Россией сделку, которая не устроит Украину, это может привести к серьезному разрыву в отношениях между Европой и США». Однако, по общим оценкам западных медиа, президентство Трампа не принесет Киеву ничего хорошего. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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