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Языковой омбудсмен Украины пожаловалась на русскоязычную выдачу в Google
Украинский омбудсмен Ивановская обратилась в Google из-за поиска на русском
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская официально обратилась в главный офис Google из-за того, что поисковик выдает результаты на русском языке, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов в России).
«Омбудсмен <…> сообщила, что официально обратилась в главный офис Google по поводу работы поисковых алгоритмов. Ее очень беспокоит выдача информации на русском языке по украинским запросам», – цитирует Гончаренко ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ивановская выписала штраф депутату Верховной рады Александру Фельдману за использование русского языка в рекламе в социальных сетях. Языковой омбудсмен подала жалобу на сотрудников военной разведки за русскую речь во время конфликта с представителями СБУ в Киеве. Летом офис уполномоченного обязал взрослых использовать исключительно государственный язык при переписке с учителями.