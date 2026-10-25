Языковой омбудсмен Украины пожаловалась на русскоязычную выдачу в Google

Комбрига ВСУ лишили должности после расстрела операторов беспилотников

Комбрига ВСУ сняли с должности после расстрела операторов беспилотников

Tекст: Вера Басилая

Подполковник Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой ВСУ после расстрела пятерых операторов беспилотников в районе Харькова. Его место занял подполковник Ярослав Доминицкий, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Домницкий ранее был начальником штаба 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады. По информации источника, новый комбриг имеет судимость за кражу и неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Сразу после смены командования в расположение бригады приехал бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Силовики отметили, что до этого он также посещал другие подразделения ВСУ ради политических очков.

Ермак ранее покинул свой пост из-за коррупционного скандала, связанного с легализацией средств при строительстве элитного поселка под Киевом. Суд назначал ему арест с возможностью залога в 140 млн гривен, после чего меру пресечения дважды смягчали.

Командир 43-й бригады ВСУ Сергей Рыжов отправлен в отставку после публичной критики украинских властей со стороны его подчиненного Романа Ковалева.

Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко, скрывавший потери и снимавший деньги с карт погибших подчиненных, оказался алкоголиком и наркоманом.