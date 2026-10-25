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Вучич заявил об ожидании укрепления сотрудничества Сербии и России после выборов
Экс-президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на расширение и укрепление сотрудничества с Россией после парламентских выборов.
Такое заявление экс-президент и глава списка коалиции «Объединенная Сербия» Вучич сделал на русском языке на избирательном участке в Нови-Београде, передает РИА «Новости».
«Надеюсь, что нам надо увеличить и укрепить уровень нашего сотрудничества», – ответил он на вопрос о возможных изменениях в отношениях двух стран.
Вучич также добавил, что рад поддержке президента России Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо перед выборами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии началось голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины.
На прошлой неделе бывший президент Сербии Александр Вучич назвал поддержку со стороны президента России Владимира Путина перед выборами в Скупщину свидетельством хороших отношений между двумя странами.
Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил о сохранении Белградом курса на сотрудничество с Россией после парламентских выборов.