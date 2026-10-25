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    25 октября 2026, 12:47 • Новости дня

    Вучич заявил об ожидании укрепления сотрудничества Сербии и России после выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на расширение и укрепление сотрудничества с Россией после парламентских выборов.

    Такое заявление экс-президент и глава списка коалиции «Объединенная Сербия» Вучич сделал на русском языке на избирательном участке в Нови-Београде, передает РИА «Новости».

    «Надеюсь, что нам надо увеличить и укрепить уровень нашего сотрудничества», – ответил он на вопрос о возможных изменениях в отношениях двух стран.

    Вучич также добавил, что рад поддержке президента России Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо перед выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии началось голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины.

    На прошлой неделе бывший президент Сербии Александр Вучич назвал поддержку со стороны президента России Владимира Путина перед выборами в Скупщину свидетельством хороших отношений между двумя странами.

    Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил о сохранении Белградом курса на сотрудничество с Россией после парламентских выборов.

    24 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    «Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Таяние мерзлоты поставило под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за таяния вечной мерзлоты на фоне глобального потепления в Якутии и Восточной Сибири образовались «пьяные леса», что грозит гибелью около 100 тыс. гектаров деревьев.

    В Восточной Сибири начали появляться так называемые «пьяные леса». Причина – таяние льдов в вечной мерзлоте при повышении температуры, в результате чего грунт теряет устойчивость. Корни перестают удерживать стволы, которые кренятся в разные стороны, падают и гниют, пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Явление особенно заметно в Якутии между бассейнами рек Олекма, Токко, Алдан и Учур. На месте погибших лесов постепенно образуются болота и водоемы, при этом исчезновение деревьев ускоряет разрушение мерзлоты из-за сильного нагрева почвы солнцем.

    Эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко пояснил, что наклон ствола не всегда ведет к гибели дерева, так как многое зависит от глубины оттаивания и состояния корней. Таяние почвы также высвобождает древнюю органику, переработка которой микроорганизмами угрожает выбросами углекислого газа и метана в атмосферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий в стране.

    Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил об ожидаемом в ближайшие десять лет повышении температуры на всей территории России.

    До этого Красников заявил о превращении климата в стране в резко континентальный из-за глобального потепления.

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    24 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Россия и Украина договорились установить режим тишины в Алешках одновременно
    Россия и Украина договорились установить режим тишины в Алешках одновременно
    @ Hennadii Minchenko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Режим тишины со стороны Киева в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен одновременно с российским – 27 октября с 4:00 по киевскому времени, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела онлайн-встречу с руководителем переговорной группы с украинской стороны Дмитрием Лубинцом, основной темой которой стала гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области.

    «Дмитрий Лубинец сообщил, что прекращение огня произойдет с 27 октября с 4:00 по киевскому времени. То есть в одно и то же время», – сообщила Лантратова в Max.

    Российский омбудсмен подчеркнула, что стороны в полной мере выполняют взятые на себя обязательства, а процесс идет в соответствии с проработанными ранее договоренностями.

    Приоритетом при проведении миссии станет оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.

    Посол по особым поручениям МИД Мирошник отметил отсутствие влияния перемирия в Алешках на политические переговоры.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о намерении российской стороны передать жителям Алешек инсулин.

    В пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Лантратова рассказала о сложных переговорах с Украиной по обмену пленными

    Лантратова: Переговоры с Украиной по обмену пленными оказались очень сложными

    Лантратова рассказала о сложных переговорах с Украиной по обмену пленными
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что переговоры с украинской стороной по обмену военнопленными в формате «270 на 270» оказались очень сложными.

    Омбудсмен опубликовала видео с вернувшимися из украинского плена бойцами у приземлившегося в России самолета и заявила о трудностях в организации процесса, передает РИА «Новости».

    «Даже когда все договоренности были достигнуты, мы понимали: самое главное еще впереди. Слишком сложными были переговоры, важно было, чтобы все этапы прошли по плану, без сбоев. Ведь каждый обмен – это огромная ответственность», – отметила Лантратова.

    Она добавила, что состоявшийся в пятницу обмен военнопленными стал шестым с мая 2026 года. За это время из украинского плена удалось вернуть почти тысячу российских военнослужащих.

    Уполномоченный поблагодарила президента России, Министерство обороны, профильные службы и Белоруссию за помощь в возвращении бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Яна Лантратова сообщила о первом возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал освобождение бойцов из Донбасса и Крыма крайне важным прецедентом. Позже освобожденные российские военные связались по телефону с родными.

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    24 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    США подготовили детальный план перемирия в Алешках

    Советник первой леди США заявил о наличии детального плана перемирия в Алешках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старший советник первой леди США Марк Бекман заявил о наличии у Вашингтона поминутного плана действий по соблюдению режима прекращения огня в Алешках.

    Американская сторона подготовила подробный план действий по реализации договоренности о локальном перемирии в городе Алешки Херсонской области. Об этом в комментарии «Вестям» сообщил старший советник первой леди США Меланьи Трамп Марк Бекман.

    «Первая леди выступила инициатором переговоров и курировала весь процесс. У нас есть подробный план – буквально по часам, дням и минутам – того, как будет проходить этот режим прекращения огня», – заявил Бекман.

    Он подчеркнул, что Вашингтон гордится своим участием в подписании соответствующих документов между Россией и Украиной. По словам чиновника, первая леди США задействовала связи с обеими сторонами, которые выстраивала на протяжении года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом сообщил о достижении договоренности при посредничестве Мелании Трамп. Позже генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил соблюдение режима прекращения огня в этом районе.

    В субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку достигнутому между Россией и Украиной соглашению о локальном перемирии в Алешках.

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    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Американский аналитик заявил о способности России диктовать условия по Украине

    Военный аналитик Дэвис: Россия обладает стратегическим преимуществом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный аналитик и подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия обладает стратегическим преимуществом и может диктовать условия Западу по урегулированию украинского конфликта.

    Россия занимает более сильную переговорную позицию по Украине, чем страны Запада, благодаря своему стратегическому преимуществу, передает РИА «Новости».

    «Вы можете ненавидеть ее, но суровая правда заключается в том, что у нее есть военные, а также промышленные и экономические преимущества, чтобы диктовать условия, а у нашей стороны их нет», – написал Дэвис.

    По мнению аналитика, игнорирование этой болезненной реальности не изменит исход событий, а лишь приведет к гибели еще большего числа украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков заявил о постепенном завершении конфликта на Украине. Представитель Кремля сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры с Вашингтоном и Киевом в ноябре. Во вторник президент США Дональд Трамп предупредил Киев о плохих последствиях отказа от мирного соглашения.

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    24 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Украина ввела новые санкции против десятков россиян и компаний

    Украина ввела санкции против 83 россиян и 79 компаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 83 российских граждан и 79 компаний.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против 83 граждан России и 79 компаний. Соответствующий указ опубликован на его сайте, пишет РИА «Новости».

    «Работаем над тем, чтобы распространить эти санкции и на другие юрисдикции», – заявил украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

    В документе отмечается, что экономические ограничения введены против таких компаний, как «Русал», АО «Институт пластмасс имени Г. С. Петрова» и АО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом украинские власти расширили санкционный список десятью российскими операторами мобильной связи.

    Ранее Киев включил в санкционные списки десятки российских граждан и компаний оборонной промышленности. До этого Владимир Зеленский сообщил об ужесточении ограничений в отношении работающих на территории России граждан Украины.

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    24 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова напомнила Токио о работе японских журналистов на спецслужбы

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны, прежде чем отрицать возможность совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    Захарова заявила, что возмущение задержанием японского корреспондента следует адресовать властям Японии и их западным кураторам.

    «Окончательную правовую оценку обстоятельствам дела предстоит дать суду. Японским комментаторам, столь уверенно заявляющим, будто журналистская профессия сама по себе исключает возможность разведывательной деятельности, стоило бы для начала ознакомиться с собственной историей», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Она привела в пример книгу японского исследователя спецслужб Бунтаро Курои, в которой описывается случай бывшего журналиста газеты Nikkei. Этот сотрудник был задержан в КНДР в 1999 году и официально сотрудничал с Управлением расследований общественной безопасности Японии.

    Кроме того, Захарова напомнила об уголовном деле руководителя сеульского бюро Fuji Television Масато Синохары в 1993 году, который передавал секретные военные материалы японскому военному атташе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Захарова заявила о контактах российского внешнеполитического ведомства с посольством Японии в Москве по вопросу задержанного корреспондента.

    Во вторник Госдеп США осудил задержание корреспондента японской газеты «Хоккайдо симбун» в России по подозрению в шпионаже.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал задержание журналиста выполнением функций Федеральной службы безопасности по поимке шпионов.

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    24 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Сербская нефтяная компания NIS запросила у Минфина США продление лицензии

    Сербская NIS подала в Минфин США запрос на продление лицензии после 30 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Сербская нефтяная компания NIS, подконтрольная «Газпром нефти», направила в министерство финансов США новый запрос на продление специальной лицензии для продолжения деятельности после 30 октября 2026 года.

    В запросе отмечается важность NIS для обеспечения непрерывности поставок на внутренний рынок. Также подчеркивается, что регулярная работа нефтеперерабатывающего завода в Панчево имеет ключевое значение для поддержания энергетической стабильности Сербии, передает «Интерфакс».

    Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) продлило венгерской MOL лицензию на продолжение переговоров о покупке сербской NIS до 30 октября.

    Венгерская компания MOL договорилась с «Газпром нефтью» о приобретении 56,15% в NIS. Ожидается, что в дальнейшем MOL может продать миноритарный пакет ADNOC, а Сербия получит возможность увеличить свою долю в NIS на 5 процентных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что якобы венгерский концерн MOL подписал соглашение о выкупе российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Однако позже в тот же день MOL не подтвердила заявления о подписании договора.

    1 октября власти США дали еще месяц на завершение переговоров о покупке венгерской компанией контрольного пакета акций NIS.

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    24 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Финский политик Мема предложил Мелони на роль переговорщика от ЕС по Украине

    Финский политик Мема предложил Мелони на роль переговорщика с Россией по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил кандидатуру премьер-министра Италии Джорджи Мелони на роль посредника от Евросоюза на возможных переговорах с Россией по Украине.

    Мема считает, что Мелони пользуется симпатией американской администрации, а прочные исторические связи Италии и России могут помочь в поиске дипломатического решения украинского кризиса. При этом Мема призвал правительство Италии скорректировать курс в отношении конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин называл предпочтительным вариантом переговорщика бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Глава государства подчеркивал, что европейские страны должны самостоятельно выбрать лидера, который вызывает у них доверие и не делал резких заявлений в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине для влияния на позицию США. Главным кандидатом на роль посредника Европы назвали президента Финляндии Александера Стубба. Замглавы МИД Александр Грушко назвал личность европейского переговорщика непринципиальной для России.

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    24 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Россия пообещала жесткий ответ на высылку дипломата из Молдавии

    МИД: Россия жестко ответит на высылку сотрудника посольства из Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что враждебные действия властей Молдавии, решивших выслать сотрудника российского посольства, не останутся без адекватного ответа со стороны Москвы.

    «Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны», – говорится в комментарии Марии Захаровой на сайте МИД.

    Представитель МИД отметила, что 23 октября молдавские власти объявили персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе. Поводом для этого послужило падение на территории Молдавии неизвестного беспилотника. При этом доказательств того, что аппарат имеет российское происхождение, представлено не было.

    По словам официального представителя ведомства, решение о высылке дипломата является частью антироссийского курса Кишинева и направлено на полное разрушение двусторонних отношений и разрыв связей между народами двух государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата из-за падения беспилотника.

    Летом посольство России в Кишиневе выступило с заявлением из-за задержания дипломатических курьеров в аэропорту.

    Весной российское представительство допустило возможность инсценировки падения беспилотника молдавскими властями для обострения двусторонних отношений с Москвой.

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    25 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Песков назвал условие поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза

    Песков: Россия поддержит выдвижение от ЕС желающего мира переговорщика

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддержит кандидатуру переговорщика от Евросоюза, если он будет искренне заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал информацию о возможном выдвижении президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя от Европы на возможных переговорах с Москвой.

    По словам Пескова, ЕС давно хочет выдвинуть переговорщика, но то ли не может, то ли не решается.

    «Если будет переговорщик – это хорошо. Если это будет переговорщик, который будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию – это будет еще лучше», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье замглавы МИД России Александр Грушко заявил об исключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

    В субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза участвовать в урегулировании украинского конфликта для влияния на позицию США.

    Наиболее вероятным кандидатом на роль главного представителя европейских стран на мирных переговорах с Россией называли президента Финляндии Александера Стубба.

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    25 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Грушко сыронизировал над поиском Евросоюзом российского следа в протестах

    Грушко высмеял обвинения Евросоюза в причастности России к протестам

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след в любых внутренних проблемах европейских стран.

    Грушко заявил, что Москва ожидает новых бездоказательных обвинений со стороны европейских политиков на фоне вспыхнувших в государствах региона массовых протестов, передает РИА «Новости».

    «Я буду поражен, если они не найдут этого следа», – сказал Грушко на полях Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

     Спецпредставитель главы МИД по вопросам климата Сергей Кононученко с иронией отмечал готовность Брюсселя винить Москву даже в изменениях погоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье замглавы МИД Александр Грушко указал на исключение Европы из возможных переговоров с Москвой. В четверг замглавы МИД Александр Грушко заявил о невозможности возвращения к нормальным отношениям с Евросоюзом. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки обвинить Россию в причастности к европейским массовым протестам.

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    25 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    В Сербии начались досрочные парламентские выборы

    Tекст: Вера Басилая

    В Сербии началось голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины, за 250 мест в однопалатном парламенте поборются 19 политических сил.

    Избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах открылись в Сербии, передает РИА «Новости».

    Право голоса имеют более 6,4 млн граждан, для которых работают около 8,4 тыс. участков, включая 93 в 37 странах мира. Сербы из Косово и Метохии голосуют в прилегающих районах центральной Сербии.

    Александр Вучич, подавший в отставку с поста президента в конце сентября, возглавляет избирательную кампанию коалиции «Объединенная Сербия» вокруг правящей Сербской прогрессивной партии. Главными конкурентами считаются «Студенческий список» и коалиция вице-премьера Ивицы Дачича.

    Половину участников выборов составляют представители национальных меньшинств, для которых отменен проходной барьер в 3%. В их числе зарегистрированы две партии русского нацменьшинства, хотя большинство их кандидатов являются этническими сербами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сербская полиция задержала подозреваемых в подготовке беспорядков в день выборов.

    На прошлой неделе вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич пообещал сохранить курс Белграда на сотрудничество с Россией после голосования.

    В прошлом месяце Вучич утвердил решение о роспуске парламента ради внеочередных выборов.

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    25 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Володин сообщил о росте товарооборота России и Индии

    Володин: Товарооборот России и Индии вырос более чем на 20% в 2026 году

    Tекст: Вера Басилая

    Товарооборот между Россией и Индией в 2026 году увеличился более чем на 20%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Народной палаты индийского парламента Омом Бирлой.

    «В текущем году товарооборот между Индией и Россией вырос более чем на 20%», – заявил председатель Госдумы.

    Высокую динамику развитию отношений между двумя странами задают Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди, отметил Володин. Парламентариям необходимо внести вклад в развитие двусторонних связей и законодательно обеспечить решения, принимаемые на уровне глав государств, передает РИА «Новости».

    «Мы одинаково видим и проблемы, и пути их решения, и здесь хочется высказать слова благодарности за понимание, потому что Индия и Россия – давние друзья», – подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол Индии в России Винай Кумар заявил о намерении Москвы и Нью-Дели к 2030 году увеличить объем двусторонней торговли до 100 млрд долларов. Спикер Народной палаты индийского парламента Ом Бирла сообщил о создании индийско-российской группы дружбы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Индию для участия в Международном парламентском форуме БРИКС.

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    25 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    Ушаков назвал пристрелочной первую после паузы встречу по Украине

    Ушаков: Первая после перерыва встреча по Украине будет пристрелочной

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предстоящая в ноябре трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию будет носить пристрелочный характер.

    Трехсторонняя встреча по украинской тематике, которая состоится в ноябре после паузы, пройдет без высоких ожиданий. Контактов по данному вопросу не совершалось уже давно, сообщают «Вести».

    «За первую встречу тоже мало что решишь, она будет носить, наверное, такой пристрелочный характер», – сказал Ушаков.

    Помощник главы государства добавил, что в вопросе переговоров главное – начать диалог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о проведении встречи по Украине в ОАЭ в трехстороннем формате. В среду помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом проведения нового раунда переговоров. Москва выразила готовность возобновить контакты с Вашингтоном и Киевом в ноябре для выстраивания системы безопасности.

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США

    Брюссель пытается закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса. Европейские лидеры боятся остаться в геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая. Если Брюсселю удастся войти в пул главных переговорщиков, то в чем будет заключаться его тактика? И какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Россия? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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