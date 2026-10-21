Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Венгерская MOL опровергла сообщения о подписании договора по покупке NIS
Венгерская MOL опровергла покупку сербской NIS
Венгерская нефтегазовая компания MOL не подтвердила заявления о подписании договора по приобретению контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), заявив об отсутствии изменений в сделке.
Компания MOL опровергла подписание соглашения о покупке контрольного пакета акций российско-сербской компании NIS, находящейся под санкциями США, передает РИА «Новости».
«В рамках продолжающейся сделки по NIS не произошло никаких изменений, о которых MOL было бы необходимо информировать рынки капитала. В случае появления новых значимых обстоятельств MOL незамедлительно предоставит соответствующую информацию в соответствии с действующим законодательством», – говорится в заявлении компании на Будапештской бирже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS.
В начале месяца США разрешили компании продолжить переговоры о покупке.
Летом президент Сербии Александр Вучич заявил о скорой продаже российской доли.