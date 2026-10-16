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Тирасполь потребовал извинений от вице-премьера Молдавии за оскорбления
Глава МИД ПМР потребовал извинений от вице-премьера Молдавии
Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев потребовал от вице-премьера Молдавии по реинтеграции Валерия Киверя извиниться за оскорбительные формулировки.
Молдавский политик заявил, что десятилетия переговоров привели к тому, что представители Приднестровья «наглеют», в связи с чем Кишинев намерен менять свои подходы, сообщает РИА «Новости».
«Данный выпад демонстрирует уровень владения нормами цивилизованного общения и многое говорит о готовности Кишинева вести конструктивный диалог с Приднестровьем. По этому инциденту мы официально потребовали принести извинения и впредь воздерживаться от подобных оскорбительных формулировок», – сказал Игнатьев.
Он отметил, что новый глава миссии ОБСЕ в Молдавии Кристофер Смит на встрече переговорщиков рекомендовал сторонам воздерживаться от деструктивной риторики. Министр добавил, что слова Киверя можно рассматривать как форму реакции на эти рекомендации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Приднестровье обвинило Молдавию в попытках нанести экономический ущерб.
В мае в республике назвали блефом план Кишинева о внешнем управлении.