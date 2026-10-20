Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах

Песков: России нужен легитимный представитель власти Украины на переговорах

Tекст: Елизавета Шишкова

«Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности Москвы вести переговоры с кем-либо из киевских представителей помимо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в США сообщили об открытости к действиям по завершению украинского конфликта.

В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

На прошлой неделе Песков отметил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине.