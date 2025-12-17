Суд отказался освободить американского наемника Хаббарда по УДО

Суд не стал освобождать пенсионера-наемника из США Хаббарда по УДО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении американцу Стефану Хаббарду, осужденному за наемничество. Причина в том, что у него имеются неснятые и непогашенные взыскания, сообщает Зубово-Полянский районный суд на своей странице в соцсетях. Решение было принято после рассмотрения ходатайства адвоката, представляющего интересы 72-летнего уроженца штата Мичиган.

В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии за участие в военном конфликте на стороне Украины как наемника. Кроме того, в доход государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

В заседании принимали участие представители посольства США и защита осужденного, просившая суд «освободить осужденного Хаббарда С. Д. условно-досрочно от отбывания назначенного судом срока наказания, указывая, что последний не нуждается в его полном отбытии». Однако представитель колонии представил суду отрицательное заключение из-за имеющихся взысканий.

Суд, изучив все доказательства и материалы дела, пришел к выводу о необходимости дальнейшего отбытия Хаббардом наказания, отказав в его условно-досрочном освобождении. Пока постановление не вступило в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Госдепартамент США подтвердил намерение продолжать добиваться освобождения Стефана Джеймса Хаббарда, обвиненного в наемничестве в России.

Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

Напомним, что президент Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции.