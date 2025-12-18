  • Новость часаТуск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    Госдума приняла закон о крестах на гербе России
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    ВСУ подтвердили потерю вертолета Ми-24 и гибель экипажа
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    17 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    86 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    11 комментариев
    18 декабря 2025, 22:00 • В мире

    Как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России

    Как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России
    @ Magali Cohen/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Финляндия является соучастницей геноцида советского народа, поэтому заявлять, что Россия на всех нападала, а на нее никто не нападал, столь же глупо, сколь и нагло». Такими словами политологи комментируют последние русофобские заявления, звучащие из Прибалтики и стран Скандинавии – и объясняют, почему эти настроения распространены в Европе прежде всего именно здесь.

    По словам главы Еврокомиссии Каи Каллас, Россия «за последние сто лет напала как минимум на 19 стран», а на некоторые «по три-четыре раза». При этом «ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию, поэтому Москве не нужны никакие гарантии безопасности». Они, утверждает госпожа Каллас, нужны всем остальным.

    Эксперты бросились искать эти самые 19 стран, которые якобы подвергались российской агрессии и при этом сами никогда на нее не нападали – и не нашли ни одной. И Польша, и Финляндия, и Япония, и Литва на Россию нападали. Возможно, Каллас имела в виду страны, чья государственность началась после распада СССР – Эстонию и Украину? Но обе страны нападали на Россию, пусть и не через официальное объявление войны – Таллин активно спонсирует убийство российских солдат на СВО.

    В общем-то, к подобным заявлениям со стороны прибалтийских лидеров (а Каллас – бывшая премьер-министр Эстонии) Москва привыкла.

    «Страны Балтии после так называемого восстановления независимости в 1991 году выбрали в качестве своей специализации на международной арене противостояние России и противопоставления себя ей. В этой нише они более или менее удачно существуют последние 35 лет», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.ru и «Евразия. Эксперт» Александр Носович.

    Однако подобные инсинуации транслирует не только Кая Каллас и другие представители Прибалтики. Ее повторяет министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, утверждающая, что за 100 лет на Россию вообще никто не нападал. И даже когда в финском парламенте ей напоминают, что в 1941 году Финляндия в союзе с гитлеровской Германией напала на СССР, она сидит и отмалчивается.

    Сейчас же Финляндия (наряду со Швецией) официально заявила, что считает Россию самой серьезной, непосредственной и долгосрочной угрозой для евроатлантического пространства. А Дания во главе с премьер-министром Метте Фредериксен вообще сейчас является чуть ли не самым большим антироссийским «ястребом» в ЕС. «Россия не остановится, пока ее не заставят это сделать. Она представляет угрозу не только для Украины, но и для всех нас», – говорит она.

    В целом же, по словам политолога-международника Вадима Трухачева, три североевропейские страны «находятся на первых местах в плане отсутствия в их внутриполитическом пространстве пророссийски настроенных сил».

    И это тем более удивительно, учитывая, что еще несколько лет назад те же финны вели себя совсем по-другому.

    «У Финляндии до 2022 года была другая ниша. Она была страной-посредником, мостом между Россией и странами НАТО. Однако сейчас, после вступления в альянс, проходит ускоренная прибалтизация этой страны, выражающаяся в том числе и в создании антироссийской исторической мифологии»,

    – напоминает Александр Носович. И эта мифология – несмотря на весь опыт взаимодействия между Финляндией и РФ, несмотря на все экономическое сотрудничество и колоссальный туристический поток – быстро и эффективно впиталась в финское общество.

    Впиталась, впрочем, потому, что легло на готовую поверхность.

    «Негативное отношение Финляндии и Швеции к России обуславливается помимо прочего двумя аспектами. Во-первых, исторической памятью, а во-вторых, либеральными ценностями, которые являются частью национальной идентичности и политической культуры», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Института международных отношений и политических наук РГГУ Павел Анисимов.

    Историческая память – это войны, которые Россия вела против них. Именно Россия была той страной, которая похоронила в начале XVIII века шведский имперский проект, сделав эту страну заштатным европейским государством. Именно Россия в XX веке вернула у Финляндии значительную часть территории, которую финны считали исторически своей. Да, Сталин простил Финляндию за ее участие в войне против СССР на стороне Гитлера, за соучастие в геноциде советского народа – однако финны этот момент истории забывают.

    Что же касается либерализма, то все три североевропейские страны – Финляндия, Швеция и примкнувшая к ним Дания – не только вкусили либерализм, но и были одними из ключевых его распространителей на восточноевропейском пространстве (та же Швеция при премьер-министре Карле Бильдте чуть ли не возглавляла политику так называемого Восточного партнерства). И они испытали очень серьезное разочарование из-за того, что Москва так и не восприняла их «либеральные ценности».

    Прибалтийско-североевропейский нарратив, обусловленный их внутренними фобиями, скорее всего, будет только укрепляться. Во-первых, из-за внутренней политики, как в свое время в Прибалтике.

    «Финляндия является соучастницей геноцида советского народа, поэтому заявлять, что Россия на всех нападала, а на нее никто не нападал, столь же глупо, сколь и нагло.

    Однако наглость и глупость исторического мифотворчества не означает, что оно будет прекращено. Скорее будут приняты репрессивные законы, которые запретят и сделают уголовно наказуемой любую критику официальной исторической политики», – считает Александр Носович.

    Во-вторых, потому, что эта политика сейчас становится общеевропейской. «Европа по итогам своего развития в XXI веке пришла к пониманию системного противостояния с Россией как единственно возможной точки сборки европейского единства», – говорит Александр Носович.

    Именно поэтому распространенные в Скандинавии и Прибалтике спекуляции о том, что Россия якобы исторически «агрессивна» и «на всех нападает», будут поощряться – ведь нужно каким-то образом оправдывать милитаризацию европейского пространства. А разговоры о том, что никто на Россию не нападал, будут поддерживаться – ведь нужно создавать из Европы образ жертвы, которой нужно консолидироваться для сдерживания якобы параноидальной Москвы.

    Главное
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    Гимн Одессы «У Черного моря» перевели на украинский язык
    В России стало меньше трудоголиков
    Москвичи назвали лучшие качества современных детей
    В Петербурге заявили об отсутствии эффекта от запрета на работу мигрантов в такси

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил – болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Эстонская оборона стала зависеть от русского языка

    Эстонское военно-политическое руководство разрывается между связанными с русским языком противоречиями. С одной стороны, военные жалуются на призывников, которые говорят только на русском и не понимают эстонских команд. С другой, признано неверным решение вовсе не брать русских призывников в армию. Почему этот конфликт стал краеугольным для Сил обороны Эстонии? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации