    13 декабря 2025, 10:10 • В мире

    Польский генерал хочет «сжечь Калининград» по личным причинам

    Польский генерал хочет «сжечь Калининград» по личным причинам
    @ U.S. Army photo by Spc. Hubert Delany/Wikipedia

    Tекст: Евгений Крутиков

    Очередное крайне агрессивное заявление в адрес России прозвучало из Польши. На этот раз отличился бывший командир Еврокорпуса, генерал Ярослав Громадзинский. Как именно он видит военный ответ Польши на «нападение России» и почему его слова свидетельствуют больше о личной обиде, чем о настоящих военных планах?

    Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области, заявил бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в беседе с порталом Fakt. «За многие годы мы в армии привыкли, что Калининград – это некий бункер. <…> Сегодня нужно четко сказать русским: мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать», – сказал он.

    Генерал считает, что Варшава и ее союзники должны формировать такие стратегические дилеммы, которые могли бы препятствовать якобы агрессивным намерениям России. При это он отметил, что Польша не хочет идти «на крайние меры». «Если Россия начнет нападение (на Польшу и НАТО. – Fakt), мы... сделаем это с полной решимостью – на расстоянии 300 км все сожжем, а на дистанции 900 км подожжем», – добавил Громадзинский.

    Это первый случай, когда высокопоставленный военный страны – члена НАТО, хоть и отставник, говорит о проведении наступательной операции против территории Российской Федерации. Ранее даже польские генералы говорили исключительно об обороне, в частности, напирали на мифический «Сувалкский коридор» – лесо-болотистую зону на границе с Белоруссией и Литвой, через которую якобы российские танки могут «отрезать» Прибалтику от остальной части НАТО.

    У Громадзиньского сложилась ясная схема нападения на Калининград. Забудем на секунду, что польский генерал с 35-летним стажем не в ладах с математикой. Вся Калининградская область с севера на юг – 108 км, а с запада на восток – 205 км. Где он взял те цифры, которые озвучил в своем интервью – не ясно. Это тем более странно, что с местностью он знаком, поскольку начинал службу после танкового училище прямо там на российской границе, подпоручиком в танковом взводе 14-й механизированной бригады в Эльблонге в начале 1990-х.

    Согласно теории Громадзинского, для для проведения наступательной операции, подготовки соответствующей группировки потребуется 5-6 лет. Предлагается просто стереть Калининградскую область с помощью дальнобойной артиллерии, а затем зайти в нее.

    Последствия такого развития событий могут быть ужасны для Польши, поскольку нападение на территорию РФ согласно всем российским доктринам разрешает в ответ использование ядерного оружия.

    Но перспектива горящих Варшавы и Гданьска Громадзиньского не смущает. Он считает, что Польше и странам НАТО надо как можно чаще озвучивать такого рода планы, так как, по его мнению, это должно сильно напугать русских. Проще говоря, то, что он решил изложить, – не более чем форма информационного давления, а не реальный план.

    В то же время рода планы существуют не только в головах отдельных польских генералов-отставников. Например, в июле об этом сообщал командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью. «Мы уже это [план по нападению на Калининград] спланировали и разработали», – сказал он.

    Другое дело, что мотивы поведения и высказываний лично генерала Ярослава Громадзиньского могут сильно отличаться от тех, что приняты в приличном обществе. Летом 2023 года генерал-лейтенант Громадзинский был назначен командиром многонационального Еврокорпуса. Это подразделение со штаб-квартирой в Страсбурге выросло из франко-германской бригады. Сейчас в ее подчинение добавились на бумаге испанская и бельгийская дивизии, то есть теоретически при мобилизации его численность должна доходить до 60 тыс. военнослужащих. На практике же это пока смешанное подразделение, не превышающее 5 тыс. человек.

    Важно тут то, что Еврокорпус подчиняется не НАТО, а именно Евросоюзу, что и определяет его статус как прообраза некоей «европейской армии», о которой много говорил Эммануэль Макрон. Но даже он был вынужден признать, что консенсус всех европейских стран по поводу создания единой армии пока невозможен.

    Назначение генерала Ярослава Громадзиньского открывало перед ним удивительные карьерные перспективы. С этой позиции он мог впоследствии претендовать и на должность министра обороны Польши, и на должности в структуре НАТО и даже на начало европейской политической карьеры.

    Более того, он прошел все стадии утверждения, включая проверку европейскими контрразведывательными службами. И получил доступ к секретной информации самого высшего ранга, которая называется несколько пафосно – Cosmic Top Secret.

    Но уже менее чем через год, в марте 2024 года приказом министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша генерал Громадзиньский был громко уволен с должности по представлению польской контрразведывательной службы. Служба военной информации по причине появления неких сведений о генерале потребовала его строчного возвращения из Страсбурга в Варшаву. А в январе 2025 года он и вовсе был отправлен в отставку без права ношения формы и сейчас трудится в польском Институте обороны – негосударственном мозговом центре.

     Отстранение и увольнение Громадзиньского проходили крайне унизительно для генерала с 35-летним стажем службы. Польская контрразведка окончательно лишила Громадзиньского доступа к секретной информации любого уровня. Как пишет польская пресса, его вызвали в контрразведку телефонным звонком, но на проходной отобрали удостоверение и не впустили внутрь, а просто вручили пакет с предписанием о том, что он не должен покидать Варшаву, поскольку он находится «под подозрением».

    Свидетели этого экстраординарного события также утверждают, что к генералу в тамбур здания спустилась девушка – секретарь с пакетом, а даже не офицер контрразведки, что выглядело особенно оскорбительно. С этого момента, то есть более года, с ним не проводилось следственных действий.

    Параллельно выяснилось, что окружная военная прокуратура почему-то в Кракове ведет дело в отношении двух уже бывших полковников IV службы военной контрразведки. Предположительно, именно эти офицеры участвовали в проведении проверки личности Громадзинского перед его назначением командующим Еврокорпусом. И они, видимо, по каким-то причинам скрыли компрометирующую генерала информацию, что и позволило ему получить назначение в Страсбург.

    Неизвестно, что именно вменяется в «подозрение» генералу Громадзиньскому. Сам он пытался подавать апелляцию президенту Туску, но услышан не был. Генерал утверждает, что не имеет никакого представления о том, что ему вменяют в вину, поскольку с ним никто не разговаривал и его никто не заслушивал. Появились абсурдные утверждения, что отзыв Громадзинского из Страсбурга в Варшаве был якобы вызван тем, что такие опытные генералы во время конфликта на Украине нужнее в самой Польше. Но тогда зачем лишать его доступа к секретной информации. а затем и вовсе выгонять со службы?

    Со временем позиция Громадзинского стала меняться. С одной стороны, он говорит, что все это какая-то политическая игра нового правительства Польши, которое подбирает для себя более лояльные кадры. С другой, – демонстрирует обиду на то, что с ним обошлись не по процедуре, некорректно и «не по-шляхетски». «Меня можно было отозвать в другом стиле. Достаточно было пригласить меня в страну и сказать: «Пан генерал, ради блага страны мы предлагаем решение. Вы подаете в отставку по состоянию здоровья, по семейным или иным причинам». Только этого было недостаточно», – говорит он.

    Формально генерал прав, но такие высказывания имеют право на существование только в том случае и только в тот период времени, когда никто не ничего не знает о сути предъявленных ему подозрений. Мало ли что там. Ведь они есть и никуда не делись, и они, видимо, настолько весомы, что даже симпатизировавший Громадзиньскому президент Туск не ответил на его обращение.

    И вот сейчас именно этот человек предлагает «нейтрализовать» Калининградскую область на несуществующую глубину от 300 до 900 км. Громадзиньский, чья карьера и репутация уничтожены, озвучивает планы, прямо ведущие к ядерному конфликту. С одной стороны, ему, как частному лицу, хуже уже не будет. С другой – здесь просматривается мотив личной обиды на польское военно-политическое руководство, которое недооценило такого прекрасного генерала с такими перспективными идеями в голове. И теперь он своими агрессивными заявлениями пытается отмести от себя любые подозрения контрразведки – и доказывает свою верность польскому государству и его руководству.

    К сожалению, беда происходящего сейчас в Европе как раз в том, что именно такие люди с такими «военно-политическими стратегиями» как раз и востребованы. В других условиях слова Громадзиньского тут же бы дезавуировали, поскольку крайне агрессивный тон этих высказываний («все сожжем») явно контрастирует со стремлением НАТО и Евросоюза выставить себя как бы невинной жертвой будущей мифической «российской агрессии». Но сейчас атмосфера не только в Польше, но и во всей Европе такова, что любая словесная агрессия неудачника, подозрения по отношению к которому настолько секретны, что их до сих пор не обнародуют, ложится в строку.

    Правда, абсурдность заявлений и прозрачность мотивов поведения Громадзинского не отменяет того, что такие планы все-таки существуют. И об этом стоит помнить ежеминутно.

