Поляков запугивают российскими и украинскими диверсантами

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск на выступлении в Сейме заявил, что диверсию на железной дороге Варшава – Люблин совершили двое граждан Украины, которые якобы длительное время сотрудничали с российскими спецслужбами. Он отказался разглашать их личности в интересах следствия, пишет Polsatnews, однако привел некоторые детали.

«Один из подозреваемых был осужден во Львове в мае этого года за диверсии на Украине. Сейчас он живет в Белоруссии. Другой – житель Донбасса. Он перешел польско-белорусскую границу вместе с первым фигурантом осенью этого года, как раз перед атаками. После диверсии в районе города Мика они покинули Польшу через пограничный переход в Тересполе», – заявил Туск.

Ранее во вторник министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности к инциденту, подчеркнув, что полная уверенность в виновнике появится только после поимки исполнителей. По его словам, «все следы ведут на восток – в Россию». Тем не менее министр не привел никаких доказательств вины России.

В эфире «Радио ZET» он сообщил, что за последние месяцы польские спецслужбы арестовали десятки человек, которые «готовили акты саботажа». При этом чиновник подчеркнул, что правительство не рассматривает возможность введения в стране чрезвычайного положения.

Напомним, власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

В свою очередь начальник Генштаба Войска польского генерал Веслав Кукула заявил о создании предпосылок для вооруженной атаки на страну, отметив участившиеся диверсии и кибератаки на стратегические объекты. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент диверсией.

Повреждение железнодорожных путей на участке между Варшавой и границей с Украиной накануне выявила полиция Мазовецкого воеводства. Из-за повреждений поезд был вынужден остановиться. На момент происшествия в нем находились два пассажира и несколько работников железной дороги, никто из них не пострадал. Позже на этой же линии из-за повреждения контактной сети экстренно остановился другой поезд с пассажирами. В результате этого инцидента тоже никто не пострадал.

Генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что альянс остается в тесном контакте с польскими властями после случившегося, «однако окончательные выводы об этом инциденте должно сделать следствие».

В последнее время польские власти регулярно выступали с жесткими заявлениями в адрес России. В начале сентября в Варшаве заявляли о том, что воздушное пространство Польши нарушили более 20 беспилотников. Несколько из них были сбиты, в том числе истребителями стран НАТО. Инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов.

Туск называл ситуацию беспрецедентной и обвинял Россию в провокации. В ответ российские военные заявили, что объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

В середине октября глава польского МИД Радослав Сикорский заявил об отсутствии гарантий безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным. Вопрос о вероятном маршруте самолета российского лидера возник в контексте возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Позже Дональд Туск заявил о праве ВСУ наносить удары по любым объектам на территории Европы, которые связаны с Россией. По его словам, Украина получила такое право после того, как варшавский суд заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера Владимира Журавлева, обвиняемого в подрыве «Северных потоков».

«В Польше в последнее время не только происходят диверсии, но и массово ловят шпионов, которые – как на подбор – если не являются россиянами, то работают на российскую разведку. В качестве доказательств, судя по всему, польские службы учитывают русский акцент или наличие родственников в Калининграде. По сути же, никаких аргументов или свидетельств Варшава не предоставляет. Все, что мы слышим – громкие заявления, граничащие порой с объявлением войны», – пояснила аналитик Кристина Исмагилова, автор отраслевого Telegram-канала «Варшавская русалка».

Она обратила внимание на то, как люди с военным опытом или бывшие разведчики дают польским медиа интервью о том, что «Польша уже воюет с Россией» или стоит на пороге боевых действий. «Это довольно понятная тактика стрессирования населения, которая ни к чему хорошему не приводит», – заметила спикер.

«Польские власти давно и старательно делают из Москвы страшного врага, будто бы ждущего возможности для запуска пятого раздела республики. Именно за счет такой риторики правительству Дональда Туска, стремительно теряющему популярность и авторитет, удается удерживаться на плаву», – пояснила она.

«Тактика Варшавы проста: при появлении внешней угрозы внутренние проблемы уходят на второй план, а критика власти кажется почти предательством. Под такой оберткой населению можно «продать» что угодно: от очередных военных трат до ужесточения режима», – детализировала собеседница.

«На этот раз полякам, видимо, «продают» ненависть к украинцам. Заявление о том, что за диверсией стоят граждане соседней страны, выгодно Варшаве. Это подпитывает негативное отношение к украинцам, находящимся в Польше, и лишний раз доказывает полякам, что их вражда якобы абсолютно оправдана. В максимальном варианте это позволит польским властям ввести жесткие меры», – продолжила эксперт.

При этом Европа прохладно реагирует на происходящее.

«Власти Польши вместо попытки запустить пятую статью НАТО о коллективной обороне решают действовать исключительно своими силами. Вполне возможно, причина этого – неоднозначность «диверсии» или вовсе ее рукотворность», – отметила спикер.

Она напомнила, что даже в «массированной атаке на Польшу российскими беспилотниками» в сентябре этого года некоторые поляки обвиняли правительство Туска, а целью называли попытку удержать власть. «Теперь же премьер утверждает, что инцидент устроили именно украинцы, которые неоднократно угрожали Польше и прямо, и завуалированно», – напомнила Исмагилова.

«Молчание партнеров и союзников Варшавы в данной ситуации может свидетельствовать о том, что полякам дали карт-бланш на ввод чрезвычайного положения, борьбу со «шпионами», усиление контроля за населением и наращивание военного ресурса. «Как будто Запад сказал Польше: «Делайте, что хотите, только не звоните больше в Белый дом», – резюмировала она.

С тем, что после истории с дронами, которые залетели в Польшу со стороны Украины и Белоруссии, европейцы стали прохладнее относиться к новым заявлениям Варшавы об очередной диверсии, согласен политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Отношение Запада изменилось, когда выяснилось, что повреждения жилому дому нанес не беспилотник, а польский истребитель F-16.

Вероятно, в Западной Европе и США решили проявить осторожность, ожидая четких результатов расследования. Тем более что в эти дни проблемы с саботажем на железных дорогах возникли в Словении – участились случаи размещения на путях тяжелых предметов, создающих угрозу сбоев движения и аварий», – отметил эксперт.

«Мотивация польского правительства тоже понятна – необходимо дать обществу объяснение происходящего. Последняя диверсия на железной дороге в Польше произошла в 1938 году, и нынешний инцидент серьезно беспокоит граждан. Однако возможны лишь два варианта: либо это действия внутренних, либо внешних сил», – добавил он.

По его словам, «проще всего списать произошедшее на другие страны». «Выбор правительства очень простой. Польская пропаганда уже много лет заточена под то, что «это привычная всем Россия». С обвинениями в адрес Москвы выступают политические комментаторы, политики и представители спецслужб», – добавил полонист. Собеседник напомнил, что

когда польские спецслужбы разоблачали шпионские сети в Польше, «то подавляющее большинство этих шпионов были гражданами Украины».

«Почему в стране находится такая многочисленная украинская диаспора? Работают ли с ней польские спецслужбы? Осознают ли они потенциальные угрозы? И главное – не стоит ли за этими актами саботажа киевский режим, пытающийся влиять на общественное мнение Польши в контексте претензий, высказанных президентом Каролем Навроцким?» – задается вопросом спикер.

«Русофобия – это товар, который хорошо продается в Польше. В стране сложная внутренняя обстановка. Президент представляет одну партию, а премьер – другую. Парламент расколот пополам. Это все требует «жареного», которое подают», – добавляет Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

По его словам, «произошедшее выглядит очень печально и демонстрирует деградацию польской политической культуры». «Найти в Польше взрывчатку, учитывая транзит оружия и наличие военного аэродрома в Жешуве, не сложнее, чем найти водку в Варшаве ночью. Но обратите внимание: жертв нет, привязки разрушений к спецэшелону тоже. То есть это явно какая-то демонстрация, направленная на решение определенных задач», – добавил собеседник.