Эксперт: Польские власти запугивают население украинцами и Россией

Аналитик Исмагилова: Польские власти давно создают из Москвы образ страшного врага

Tекст: Олег Исайченко

«В Польше в последнее время не только происходят диверсии, но и массово ловят шпионов, которые – как на подбор – если не являются россиянами, то работают на российскую разведку. В качестве доказательств, судя по всему, польские службы учитывают русский акцент или наличие родственников в Калининграде. По сути же, никаких аргументов или свидетельств Варшава не предоставляет. Все, что мы слышим – громкие заявления, граничащие порой с объявлением войны», – пояснила аналитик Кристина Исмагилова, автор отраслевого Telegram-канала «Варшавская русалка».

Она обратила внимание на то, как люди с военным опытом или бывшие разведчики дают польским медиа интервью о том, что «Польша уже воюет с Россией» или стоит на пороге боевых действий. «Это довольно понятная тактика стрессирования населения, которая ни к чему хорошему не приводит», – заметила спикер.

«Польские власти давно и старательно делают из Москвы страшного врага, будто бы ждущего возможности для запуска пятого раздела республики. Именно за счет такой риторики правительству Дональда Туска, стремительно теряющему популярность и авторитет, удается удерживаться на плаву», – пояснила она.

«Тактика Варшавы проста: при появлении внешней угрозы внутренние проблемы уходят на второй план, а критика власти кажется почти предательством. Под такой оберткой населению можно «продать» что угодно: от очередных военных трат до ужесточения режима», – детализировала собеседница.

«На этот раз полякам, видимо, «продают» ненависть к украинцам. Заявление о том, что за диверсией стоят граждане соседней страны, выгодно Варшаве. Это подпитывает негативное отношение к украинцам, находящимся в Польше, и лишний раз доказывает полякам, что их вражда якобы абсолютно оправдана. В максимальном варианте это позволит польским властям ввести жесткие меры», – продолжила эксперт.

При этом она указала на прохладное отношение остальной Европы к происходящему. «Власти Польши вместо попытки запустить пятую статью НАТО о коллективной обороне решают действовать исключительно своими силами. Вполне возможно, причина этого – неоднозначность «диверсии» или вовсе ее рукотворность», – отметила спикер.

Она напомнила, что даже в «массированной атаке на Польшу российскими беспилотниками» в сентябре этого года некоторые поляки обвиняли правительство Туска, а целью называли попытку удержать власть. «Теперь же премьер утверждает, что инцидент устроили именно украинцы, которые неоднократно угрожали Польше и прямо, и завуалированно», – напомнила Исмагилова.

«Молчание партнеров и союзников Варшавы в данной ситуации может свидетельствовать о том, что полякам дали карт-бланш на ввод чрезвычайного положения, борьбу со «шпионами», усиление контроля за населением и наращивание военного ресурса. «Как будто Запад сказал Польше: «Делайте, что хотите, только не звоните больше в Белый дом», – резюмировала она.

Во вторник министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности к взрыву на железнодорожных путях. Он подчеркнул, что полная уверенность в виновнике появится только после поимки исполнителей. По его словам, «все следы ведут на восток – в Россию». Тем не менее министр не привел никаких доказательств вины России.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск на выступлении в Сейме заявил, что диверсию совершили двое граждан Украины, которые длительное время якобы сотрудничали с российскими спецслужбами. Он отказался разглашать их личности в интересах следствия, пишет Polsatnews, однако привел некоторые детали.

«Один из подозреваемых был осужден во Львове в мае этого года за диверсии на Украине. Сейчас он живет в Белорусии. Другой – житель Донбасса. Он перешел польско-белорусскую границу вместе с первым фигурантом осенью этого года, как раз перед атаками. После диверсии в районе города Мика они покинули Польшу через пограничный переход в Тересполе», – заявил Туск.



В свою очередь начальник Генштаба Войска польского генерал Веслав Кукула заявил о создании предпосылок для вооруженной атаки на страну, отметив участившиеся диверсии и кибератаки на стратегические объекты.



Повреждение железнодорожных путей на участке между Варшавой и границей с Украиной накануне выявила полиция Мазовецкого воеводства. Из-за повреждений поезд был вынужден остановиться. На момент происшествия в нем находились два пассажира и несколько работников железной дороги, никто из них не пострадал.