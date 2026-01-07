Tекст: Антон Антонов

«В Золочевском районе Харьковской области выявлено и уничтожено четыре расчета БПЛА ВСУ, которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области. Ими оказались подразделения роты БпЛА 58 омпбр, называющие себя «Мамкина черешня». В результате уничтожения интенсивность вражеских атак по территории Белгородской области существенно снизилась», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои вблизи Волчанска, где по позициям ВСУ активно работают расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», а ВКС России наносят удары по тыловым районам противника. ВСУ увеличивают интенсивность применения БПЛА, включая атаки на гражданское население.

В районе Старицы подразделения «Северян» при поддержке ТОС-1А продвинулись на шести участках фронта на 450 м. В лесу возле Лимана российские штурмовые группы продвинулись на 200 м и закрепились на занятых позициях. В Волчанских Хуторах авиация ВКС уничтожила два пункта дислокации ВСУ. В районе Меловое-Хатнее удалось продвинуться еще на 250 м, уничтожив позиции ВСУ ударами авиации и БПЛА «Герань-2».

На участке фронта в районе Липцов существенных изменений не произошло, расчеты FPV-дронов группы «Север» уничтожали транспорт ВСУ на маршрутах снабжения.

На Сумском направлении «Северяне» наращивают темпы наступления, продвигаясь на девяти участках фронта в Сумском районе и на четырех – в Краснопольском, всего до 750 м. ВСУ не предпринимали активных действий и срочно доукомплектовывают штурмовые подразделения.

На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация осталась без существенных изменений, артиллерия и БПЛА работали по позициям ВСУ в районе Рыжевки.

«За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 75 в Сумской области и свыше 55 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

