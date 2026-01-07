После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.14 комментариев
Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области
В Золочевском районе Харьковской области Украины группировка российских войск «Север» уничтожила боевиков ВСУ из подразделений, называющих себя «Мамкина черешня», которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области.
«В Золочевском районе Харьковской области выявлено и уничтожено четыре расчета БПЛА ВСУ, которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области. Ими оказались подразделения роты БпЛА 58 омпбр, называющие себя «Мамкина черешня». В результате уничтожения интенсивность вражеских атак по территории Белгородской области существенно снизилась», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои вблизи Волчанска, где по позициям ВСУ активно работают расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», а ВКС России наносят удары по тыловым районам противника. ВСУ увеличивают интенсивность применения БПЛА, включая атаки на гражданское население.
В районе Старицы подразделения «Северян» при поддержке ТОС-1А продвинулись на шести участках фронта на 450 м. В лесу возле Лимана российские штурмовые группы продвинулись на 200 м и закрепились на занятых позициях. В Волчанских Хуторах авиация ВКС уничтожила два пункта дислокации ВСУ. В районе Меловое-Хатнее удалось продвинуться еще на 250 м, уничтожив позиции ВСУ ударами авиации и БПЛА «Герань-2».
На участке фронта в районе Липцов существенных изменений не произошло, расчеты FPV-дронов группы «Север» уничтожали транспорт ВСУ на маршрутах снабжения.
На Сумском направлении «Северяне» наращивают темпы наступления, продвигаясь на девяти участках фронта в Сумском районе и на четырех – в Краснопольском, всего до 750 м. ВСУ не предпринимали активных действий и срочно доукомплектовывают штурмовые подразделения.
На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация осталась без существенных изменений, артиллерия и БПЛА работали по позициям ВСУ в районе Рыжевки.
«За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 75 в Сумской области и свыше 55 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
