Россия призвала Афганистан и Пакистан прекратить конфронтацию

МИД: Россия призывает Афганистан и Пакистан к отказу от конфронтации
Россия выражает глубокую обеспокоенность продолжающимися столкновениями между Афганистаном и Пакистаном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
На брифинге Захарова подчеркнула, что Москва крайне обеспокоена военным противостоянием между двумя дружественными России странами, которое приводит к трагическим последствиям для мирного населения, передает ТАСС.
Дипломат особо отметила, что «новым трагическим эпизодом стал воздушный удар, в результате которого в Кабуле вечером 16 марта, по информации СМИ, был разрушен центр для реабилитации наркозависимых». По словам Захаровой, в результате этого происшествия погибли, по предварительным данным, 400 и ранены 240 гражданских лиц.
Российская сторона выразила глубокие соболезнования родственникам погибших и вновь призвала Исламабад и Кабул отказаться от конфронтации, подчеркнув важность разрешения всех разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами.
На прошлой неделе женщины и дети погибли при ударе ВВС Пакистана по Кабулу.
Афганистан пригрозил Пакистану жестким ответом за удар по Кабулу.