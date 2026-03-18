  • Новость часаСуд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Бутягина на Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам
    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Российские войска освободили Александровку в ДНР
    NYT: Азия отказалась от СПГ и вернулась к углю
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС
    Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов
    Госдолг США пробил историческую отметку
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    15 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    31 комментарий
    18 марта 2026, 15:14 • Новости дня

    Россия призвала Афганистан и Пакистан прекратить конфронтацию

    МИД: Россия призывает Афганистан и Пакистан к отказу от конфронтации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выражает глубокую обеспокоенность продолжающимися столкновениями между Афганистаном и Пакистаном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что Москва крайне обеспокоена военным противостоянием между двумя дружественными России странами, которое приводит к трагическим последствиям для мирного населения, передает ТАСС.

    Дипломат особо отметила, что «новым трагическим эпизодом стал воздушный удар, в результате которого в Кабуле вечером 16 марта, по информации СМИ, был разрушен центр для реабилитации наркозависимых». По словам Захаровой, в результате этого происшествия погибли, по предварительным данным, 400 и ранены 240 гражданских лиц.

    Российская сторона выразила глубокие соболезнования родственникам погибших и вновь призвала Исламабад и Кабул отказаться от конфронтации, подчеркнув важность разрешения всех разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами.

    На прошлой неделе женщины и дети погибли при ударе ВВС Пакистана по Кабулу.

    Афганистан пригрозил Пакистану жестким ответом за удар по Кабулу.

    17 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией

    Стубб заявил о необходимости единого диалога Евросоюза с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб обозначил важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией, отметив приближение времени для открытия политических каналов.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что наступает момент, когда Евросоюзу потребуется восстановить прямой политический диалог с Россией. По словам Стубба, необходимо открыть каналы для такого диалога, чтобы обсуждать актуальные вопросы между объединением и Россией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что диалог должен вестись не на уровне отдельных стран-членов, а от имени всего Евросоюза. Стубб уверен, что это позволит сформировать единую позицию ЕС по ключевым вопросам, связанным с отношениями с Россией.

    Президент Финляндии высказал мнение, что согласованные действия всего объединения дадут больше возможностей для эффективных переговоров с российской стороной.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС начать переговоры с Россией и назвал сделку с Россией единственным решением по Украине. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.


    Комментарии (25)
    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    Зеленский пожаловался на срыв переговоров из-за конфликта в Иране

    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    Комментарии (11)
    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Комментарии (2)
    17 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами здание с беженцами из Херсона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины в ночные часы нанесли удар дронами по зданию на Арабатской стрелке, где проживали беженцы из Херсона, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

    «В районе Генической горки на Арабатской стрелке поздней ночью было повреждено здание, в котором проживают эвакуированные мирные граждане, семьи с детьми, пожилые люди», – сообщил он, передает ТАСС.

    Черевко уточнил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Он отметил, что несколько десятков человек с двух до трех часов ночи были переселены усилиями социальных служб и администрации региона в другие помещения.

    В прошлом году ВСУ начали отбирать жилье и машины у жителей Херсона.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 17:56 • Новости дня
    Сюткин: Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом

    Валерий Сюткин: Паралимпийская сборная подарила россиянам настоящий праздник

    Сюткин: Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская паралимпийская сборная, представленная всего шестью спортсменами, добилась выдающегося результата, заняв место в тройке лучших, заявил газете ВЗГЛЯД певец Валерий Сюткин. Во вторник в Москве прошло торжественное чествование сборной, завоевавшей восемь золотых медалей на Паралимпиаде в Италии.

    «Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом человеческого характера и нашего национального духа. У нас была беспрецедентно маленькая команда – всего шесть человек. Но они сумели войти в тройку лучших в общем медальном зачете. И это огромная победа», – сказал певец Валерий Сюткин.

    «Наш спорт, начиная с Игр в Рио-де-Жанейро, подвергался беспрецедентному давлению. Поэтому текущий результат – первая ласточка новых высот российских олимпийцев. И тот факт, что они выступали под национальным флагом и выходили за наградами под гимн России, – результат колоссальной работы сотен людей», – пояснил он.

    «Я бесконечно рад, что являюсь другом российской сборной. Вместе с нашими олимпийцами я был в Лондоне, был на знаменитом финале соревнований по футболу в Сеуле еще в советское время. Это невероятные эмоции. Личное присутствие на событиях такого уровня дарит незабываемые чувства», – отметил собеседник.

    «Когда ты вместе с командой находишься на Олимпиаде, ты приобщаешься к этим огромным победам. Твое счастье становится звеном огромной цепи национального триумфа. Я бесконечно счастлив, что мне удается раз за разом становиться частью этих исторических событий», – поделился певец.

    «Спорт – это действительно жизнь. И я рад, что сегодня у меня есть возможность приехать и лично поблагодарить наших спортсменов за то, что они совершили. Эти шестеро героев подарили всей стране масштабный праздник. Человеческая им, огромная благодарность за это», – заключил Сюткин.

    Ранее в Москве прошло торжественное чествование паралимпийцев, впервые за 12 лет выступавших на Играх с флагом и гимном РФ. После триумфа на сочинской Олимпиаде российская сборная два раза была отстранена от Игр: в 2016 году – на фоне допингового скандала, а в 2022-м – из-за санкций после начала СВО.

    Встреча прошла в ГУМе на Красной площади, где спортсменов приветствовали флагами и аплодисментами. Российская сборная заняла третье место в общем зачете на Паралимпиаде. При этом РФ была представлена всего шестью спортсменами, однако эффективность каждого спортсмена оказалась рекордной: на делегацию пришлось всего 12 наград, из которых восемь – золотые. Напомним, игры проходили в Италии – в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Кроме того, впервые с 2014 года паралимпийцы России выходили на награждение под национальный гимн и с триколором. В этот раз подняться на подиум за золотом удалось Варваре Ворончихиной (горнолыжный слалом), лыжникам Ивану Голубкову и Анастасии Багиян, выигравшим 20-километровые гонки с раздельным стартом. Еще одну медаль принес горнолыжник Алексей Бугаев.

    «Обогнать» российских паралимпийцев удалось Китаю и США с результатом 44 и 23 медали соответственно. Тем не менее в среднем на одного спортсмена наград в обеих сборных приходится меньше одной медали, в то время как у спортсменов из РФ этот показатель равняется двум.

    Комментарии (3)
    17 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    @ isuis.igsu.ro

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за разлива нефти в Днестре якобы после атаки России на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс 7 марта, передает РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что случившееся угрожает окружающей среде и безопасности водоснабжения страны.

    По информации министерства окружающей среды Молдавии, загрязнение Днестра было зафиксировано 10 марта – в реку с территории Украины попало около 1,5 тонны технических масел. В результате власти республики ограничили водоснабжение в четырех районах на севере страны.

    Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер ранее отмечал, что для ликвидации последствий разлива может понадобиться специализированное оборудование, которое уже было запрошено у Румынии. Днестр обеспечивает водой около 80% жителей Молдавии и почти полностью снабжает Кишинев.

    Президент Молдавии Майя Санду в социальной сети обвинила Россию в случившемся, заявив, что разлив нефти создаёт значительную угрозу для экологии и здоровья граждан. Инцидент произошёл в период паводков, что ускоряет распространение нефтяного пятна в сторону крупных городов, включая Сороки и Кишинев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь, уУкраинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    В частности, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметило, что утечка нефтепродуктов произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.


    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка

    Глава Одинцово Иванов: Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка

    Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поисковые работы по обнаружению пропавшей девочки в Звенигороде завершены, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

    «Поисковая операция в Звенигороде завершена. В Москва-реке обнаружено тело девочки», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Водолазы отряда «Центроспас» подняли тело на поверхность, сообщило МЧС России в Max.

    Ранее Иванов заявил о готовности оказать всю необходимую помощь семьям детей из Звенигорода, утонувших в Москве-реке.

    Напомним, спасатели обнаружили тело первого подростка 11 марта, второго мальчика нашли 13 марта.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Подготовлен запрет анонимной регистрации доменов в зонах .ru, .рф и .su

    Горелкин сообщил о запрете анонимной регистрации доменов .ru, .рф и .su

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анонимная регистрация доменов в российских зонах .ru, .рф и .su станет невозможной с 1 сентября 2026 года, сообщил депутат и замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

    По его словам, правительство подготовило проект постановления, который устанавливает единые правила для регистрации доменных имен. Основным нововведением станет обязательная идентификация администраторов через портал «Госуслуги» (ЕСИА).

    «Одним из ключевых требований закона становится обязательная идентификация администраторов доменных имен в зонах .ru, .рф и .su через портал «Госуслуги» (ЕСИА)», – сообщил Горелкин в своем канале в Max.

    Депутат добавил, что после вступления новых правил в силу никто не сможет зарегистрировать домен на чужие или подложные документы. Горелкин отметил, что это приведет к исчезновению фишинговых сайтов в российских доменных зонах.

    Парламентарий также заявил, что пользователям будет легче отличить поддельный сайт: теперь достаточно посмотреть, на какие буквы заканчивается адрес страницы.

    Ранее мошенники придумали новую схему с фейковыми подписками.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    В убийстве 12-летнего ребенка в Ногинске заподозрили его мать

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковном Ногинске женщину заподозрили в убийстве собственного ребенка с особенностями развития, причем она сняла для этого квартиру.

    Женщина, подозреваемая в убийстве ребенка в арендованной квартире, была задержана в Ногинске, передает ТАСС. По данным правоохранителей, она находилась в тяжелом психологическом состоянии из-за смерти своего первого ребенка.

    В беседе с агентством источник сообщил: «Женщина находилась в глубокой депрессии из-за смерти первого ребенка. Она решила снять квартиру и убить второго ребенка, после чего покончить жизнь самоубийством».

    Собеседник также отметил, что погибший ребенок имел особенности развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело двенадцатилетнего мальчика с ножевым ранением. В Ногинске мать погибшего ребенка доставили в реанимацию.

    В Сергиевом Посаде мужчина во время конфликта напал с ножом на свою сожительницу и ее соседку. В результате нападения в Сергиевом Посаде одна женщина погибла, вторую госпитализировали.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    В Брянске за 70 мошенничеств пошли под суд сотрудники соццентра

    Установлено хищение 9,6 млн рублей бюджетных средств в соццентре в Брянске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело в отношении учредителя и сотрудников центра соцпомощи Брянска направлено в суд после выявления массового мошенничества с бюджетными средствами, сообщает СУ СК России по области.

    Учредитель и сотрудники центра социальной помощи в Брянске предстанут перед судом по обвинению в 70 эпизодах мошенничества, сообщает СУ СК РФ по Брянской области. По данным следствия, организованная преступная группа получила незаконным путем более 9,6 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для компенсаций по оказанию социальных услуг.

    С августа 2017 года по март 2025 года обвиняемые, используя персональные данные получателей социальных услуг, дублировали их в реестры с фиктивной информацией о якобы оказанных услугах. На основании этих реестров во исполнение национального проекта «Демография» департамент социальной политики и занятости населения региона переводил деньги на счета организации.

    Двое фигуранток добровольно возместили ущерб на сумму 1,15 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест по решению суда, а меры по возмещению ущерба продолжают приниматься. Расследование в отношении директора центра завершилось ранее из-за досудебного соглашения о сотрудничестве, его дело уже рассматривается судом.

    Советский районный суд Брянска приступит к рассмотрению уголовного дела. Как уточнили в прокуратуре, выявить мошенническую схему удалось сотрудникам УФСБ и управления экономической безопасности регионального УМВД.

    Ранее в Брянске арестовали генерального директора ООО «Экстрамед» за поставку несертифицированных аппаратов ИВЛ на сумму более 28 млн рублей.

    До этого бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко задержали за получение взятки при строительстве и ремонте спортивных и жилых объектов. А бывшего депутата Клинцовского горсовета Брянской области Владимира Реука обвинили в хищении денег участников спецоперации.


    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Передано в суд дело экс-губернатора Челябинской области Юревича

    СК передал в суд дело Юревича о взятках на 3,2 млрд и хранении оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Расследование по фактам многомиллиардных взяток и незаконного хранения оружия, инкриминируемых бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, завершено, материалы переданы в суд, сообщает СК России.

    Расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его экс-советника Александра Москалюка завершено, сообщает СК России. Юревича обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Москалюк проходит по делу как посредник во взяточничестве в особо крупном размере.

    Следствие установило, что с мая 2010 года по январь 2014 года Юревич получил через представителей дорожной отрасли более 3,2 млрд рублей за покровительство и содействие в ремонте и содержании региональных дорог. Кроме того, в 2012 году он, по данным следствия, получил через Москалюка 26 млн рублей от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Также с мая 2012 года по март 2017 года Юревич незаконно приобрел и хранил у себя дома револьвер калибра 10,67 мм.

    На имущество обвиняемых стоимостью более 700 млн рублей наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимых, поскольку оба обвиняемых объявлены в международный розыск и скрываются за пределами России. Министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко ранее осужден к длительному сроку лишения свободы.

    Ранее Юревич и 11 бывших сотрудников холдинга «Макфа» не смогли оспорить передачу единственного жилья Минобороны. Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года суд в Челябинске по иску Генпрокуратуры изъял у бывших владельцев «Макфы» 63 квартиры в собственность государства.

    До этого Савеловский суд Москвы отказал во взыскании 120 млн рублей с создателей шоу «Малахов» и телеведущего Андрея Малахова по иску Юревича.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 19:55 • Новости дня
    Рожков: На Паралимпиаде в Италии зрители на трибунах вставали во время гимна России

    Президент Паралимпийского комитета Рожков: Публика в Италии принимала сборную России очень хорошо

    Рожков: На Паралимпиаде в Италии зрители на трибунах вставали во время гимна России
    @ Mauro Ujetto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    В Италию отправились наши сильнейшие паралимпийцы, там к ним относились с особым уважением. Это наглядно показало: позиции европейских политиков далеки от настроений обычных итальянцев. К нашим спортсменам часто подходили местные жители, просили сфотографироваться, участники других сборных также проявляли дружелюбие, рассказал газете «ВЗГЛЯД» президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Во вторник в Москве прошло торжественное чествование сборной, завоевавшей восемь золотых медалей на Паралимпиаде в Италии.

    «На фоне того давления, которому подвергается Россия со стороны Запада, услышать национальный гимн на Паралимпийских играх было особенно важно. Думаю, наши оппоненты чувствовали себя некомфортно. Напомню, некоторые официальные лица Италии выступали за отмену виз для сопровождающих нашей сборной», – сказал Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России.

    «Когда наши ребята выходили на церемонию открытия с флагом, мы ощущали непередаваемое волнение. К счастью, публика принимала сборную очень хорошо. Обстановка была максимально доброжелательной: люди на трибунах вставали во время гимна России и снимали головные уборы в знак уважения к спортсменам», – добавил он.

    «Мнение европейских политиков, как выяснилось, расходится с настроениями простых итальянцев. Когда мы гуляли по улицам, к нам многие подходили, просили сфотографироваться. Участники из других стран тоже относились к нам доброжелательно», – вспоминает собеседник.

    «Российские спортсмены спокойно подсаживались за обеденный стол к представителям иных государств. Никто от них не уходил. Наши ребята хорошо знали английский, поэтому у них сложились приятельские отношения с некоторыми атлетами. В общем, создалась атмосфера настоящей паралимпийской семьи», – пояснил он.

    «И это правильно: спорт должен быть вне политики. Если в играх не участвуют сильнейшие представители дисциплины, от этого проигрывает все мероприятие. В Италию поехали наши лучшие паралимпийцы, поэтому к ним относились с особым уважением», – заключил Рожков.

    Во вторник в столице торжественно поздравили российских паралимпийцев, которые впервые за 12 лет смогли выступить в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо на Паралимпийских играх под флагом и гимном своей страны. Торжественная встреча прошла в ГУМе на Красной площади. Российская команда замкнула тройку сильнейших в общем медальном зачете, причем сделала это рекордно малым составом: всего шесть атлетов завоевали 12 наград, из которых восемь — высшей пробы. Золотые медали на этих Играх выиграли горнолыжница Варвара Ворончихина, а также лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, еще одну награду высшей пробы принес сборной горнолыжник Алексей Бугаев.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Захарова осудила глумление иноагентов над игрушками у посольства Ирана

    Захарова осудила глумление иноагентов над соболезнованиями россиян иранцам

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко раскритиковала репортеров, усмотревших оскорбительный подтекст в фигурке поросенка, оставленной на стихийном мемориале в Москве у посольства Ирана.

    Журналисты-иноагенты продемонстрировали свою сущность, высмеяв детскую игрушку в виде персонажа мультфильма среди цветов, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    По словам авторов вброса, с помощью образа свиньи россияне якобы выразили брезгливое отношение к Ирану.

    «Надо же додуматься. Кем надо быть вообще... Это их характеристика. Ничего у них не выходит, что бы они ни делали. И вот уже взять и так себя замазать», – возмутилась официальный представитель МИД.

    Она отметила, что эту ложную историю придумали люди, называющие себя журналистами. Ранее они отрицали понятие «пятая колонна» и утверждали, что термин «иноагент» к ним не относится.

    Жители Москвы организовали мемориал с цветами и игрушками у посольства Ирана. Горожане несли цветы в память о жертвах ударов США и Израиля. В результате атаки на школу для девочек 28 февраля погибли 168 учениц и 14 сотрудников учреждения.

    Захарова обвинила Запад в цинизме и жестокости из-за гибели школьниц в учебном заведении.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев призвал иноагентов не радоваться атакам Израиля и США на Исламскую республику.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Карантин по пастереллезу снят во всех очагах на Алтае

    Во всех 72 очагах пастереллеза на Алтае карантин по пастереллезу снят

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Алтая объявили о полной ликвидации всех очагов пастереллеза и снятии карантина с 72 точек, где ранее фиксировали заболевание.

    Карантин снят во всех 72 очагах пастереллеза на территории Республики Алтай, сообщает РИА «Новости»  со ссылкой на пресс-секретаря правительства региона Михаила Максимова. По его словам, все очаги заболевания удалось локализовать и полностью устранить угрозу распространения инфекции среди животных.

    Пастереллёз – это бактериальная инфекция, которая опасна в основном для сельскохозяйственных и домашних животных, а также диких зверей и птиц. Случаи заболевания среди людей крайне редки. Глава региона Андрей Турчак подчеркнул, что с 5 февраля в республике не зафиксировано ни одного нового случая пастереллеза.

    Турчак также сообщил, что количество постоянно действующих контрольно-пропускных пунктов сокращается с 12 до шести, при этом большинство останется на въездах в республику. Несмотря на улучшение ситуации, ввоз восприимчивых к болезни животных по-прежнему запрещен, чтобы сохранить достигнутые результаты и учитывая ситуацию с заболеваемостью в соседних регионах.

    Выпас вакцинированных животных разрешён только при строгом соблюдении ветеринарных правил, а убой скота допускается исключительно на специализированных площадках под контролем ветслужб. Все компенсации за изъятый из-за болезни скот, как уточнил глава региона, выплачиваются в установленном порядке.

    По словам Турчака, вспышка заболевания позволила выявить большое количество неучтённого и, как следствие, несвоевременно вакцинированного скота. В настоящее время всё поголовье крупного и мелкого рогатого скота внесено в систему учета и полностью привито.

    Между тем, во вторник в Новосибирской области наоборот, ввели режим ЧС из-за бешенства и пастереллеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемия пастереллеза началась 6 марта в нескольких областях Сибири, что привело к массовому уничтожению скота и запретам на экспорт продукции. Первые очаги инфекции выявили еще 15 февраля в двух районах Омской области.

    Федеральный центр контролирует и направляет действия местных властей в регионах с зафиксированными случаями инфекций крупного рогатого скота, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 16:36 • Новости дня
    Лерчек выплатила налоговой долг в 176 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 176 млн рублей, сообщили ее адвокаты.

    По их словам, все необходимые документы, подтверждающие выплату, уже были предоставлены суду, передает ТАСС.

    «Чекалина на данный момент полностью выплатила долг перед УФНС Кировской области, о чем суду представлены документы», – говорится в заявлении адвокатов.

    Представитель УФНС на заседании Гагаринского суда Москвы отметил, что служба пока не получила деньги. Суд решил перенести заседание на 31 марта.

    Ранее суд изменил меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой обнаружили онкологическое заболевание, и отпустил ее из-под домашнего ареста.

    В понедельник суд получил подтверждение госпитализации Лерчек в онкоцентр.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    При работах в колодце на заводе в Самарской области погибли трое рабочих

    СК: При работах в колодце на заводе в Самарской области погибли трое рабочих

    Tекст: Валерия Городецкая

    При проведении ремонтных работ в колодце на территории завода в Новокуйбышевске погибли трое рабочих, сообщило региональное следственное управление СК России.

    По информации из канала ведомства в Max, трагедия произошла во вторник около 17.00 по местному времени (16.00 мск).

    Как сообщила прокуратура Самарской области в Max, по предварительным данным, гибель рабочих произошла во время гидроиспытания сетей свежей воды.

    В прошлом году в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли 26 человек.

    В октябре взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке унес три жизни.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины
    Фицо опроверг заявление Украины о повреждении «Дружбы»
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке
    Стало известно о борьбе президента и премьера Польши за власть
    Минздрав рекомендовал направлять не планирующих детей женщин к психологу
    Арбатова: В искусственный интеллект загружен сексистский мир

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам

    США больше не желают помощи стран НАТО. Такими словами Дональд Трамп отреагировал на отказ партнеров в Европе и Азии участвовать в миссии по разблокировке Ормузского пролива. Ранее лидер США заявил, что его просьба о помощи была проверкой на лояльность, которую союзники провалили. Каким будет возмездие Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации