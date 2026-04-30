Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
Путин пообещал следить за работой новых властей Дагестана
Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль будет внимательно следить за работой новой команды в руководстве Дагестана.
«Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», – сказал он на встрече с представителями Дагестана, передает ТАСС.
Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу. Он поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а также выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.
Президент сообщил о продолжении курса Меликова после смены главы Дагестана.