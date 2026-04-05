ГОСТ на приготовление вареников и запеканки разработан в России

Tекст: Антон Антонов

Для вареников предписано использовать пресное тесто на пшеничной, ржаной или гречневой муке. Существуют и ленивые вареники, для которых тесто смешивается с начинкой, чаще всего творогом, и формируется в жгут, передает РИА «Новости».

Тесто для классических вареников раскатывается в круглые сочни, после чего внутрь кладется готовая начинка. Далее изделие складывается пополам и края защипываются простым способом или косичкой. Начинка не требует дополнительной тепловой обработки.

Для сладких вареников рекомендуют использовать творог, ягоды или фрукты, для несладких – картофель, грибы, капусту или мясо с луком. Вареники отваривают в подсоленной кипящей воде и подают горячими, однако сладкие виды допустимо употреблять и в холодном виде.

Для приготовления запеканки необходимо использовать измельченные или пюреобразные продукты – картофель, овощи, крупы или творог. Смесь выкладывается слоями в жаропрочную форму и запекается до появления румяной корочки. К запеканкам подают сметану, а к сладким запеканкам рекомендуют подавать плодово-ягодные кисели, сладкие подливки, варенье, мед или сгущенное молоко.

