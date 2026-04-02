В России приняли новый ГОСТ на туалетную бумагу

Tекст: Дмитрий Зубарев

В России с 1 июня текущего года начнут действовать новые стандарты на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки, сообщает РИА «Новости».

Как уточнили в Росстандарте, обновленный ГОСТ также охватывает бумажные полотенца, скатерти и другие изделия бытового и санитарно-гигиенического назначения.

Согласно новым требованиям, продукция может выпускаться как в рулонах, так и в листах различных форм: четырехугольных, круглых, овальных или фигурных, с ровными или зубчатыми краями. Разрешено производство однослойных и многослойных товаров, с перфорацией или без, с разной фактурой – гладкой, крепированной или тисненой, а также в различных цветах и с разными ароматами или пропитками.

Минимальная ширина рулона или листа туалетной бумаги по стандарту составит 90 миллиметров, а площадь одного листа – 11 тыс. кв. миллиметров. Для салфеток установлена площадь не менее 17 тыс. кв. миллиметров, а для бумажных носовых платков – не менее 40 тыс. кв. миллиметров.

В документе особо подчеркивается, что изделия не должны иметь дефектов: складок, дырок или пятен. Нововведения призваны повысить качество продукции и сделать выбор потребителей более прозрачным.

