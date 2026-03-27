Россия ввела ГОСТ на шариковые ручки

В России приняли ГОСТ с жесткими требованиями к шариковым ручкам

Tекст: Мария Иванова

Росстандарт принял новый национальный стандарт на шариковые ручки, требования которого начнут действовать в сентябре этого года, передает РИА «Новости».

Предыдущий ГОСТ был принят в 1992 году и переиздан в 2005 году, а новый документ впервые устанавливает требования к материалам, из которых разрешено изготавливать ручки. В Росстандарте отметили: «Стандарт впервые устанавливает требования к материалам и конструкции, вводит классификацию изделий, а также описывает методы испытаний, правила маркировки и упаковки».

Согласно документу, металлические детали ручек должны быть выполнены из коррозионно-стойких металлов и иметь защитно-декоративное покрытие. Все материалы, из которых изготавливаются составные части ручек и стержни, не должны представлять вред для здоровья человека. Ручка обязана писать без нажима с первого касания бумаги, даже если пролежала со снятым колпачком три часа, при этом линия не должна оставлять отпечатка.

Новый ГОСТ определяет и минимальную длину непрерывной линии без клякс: не менее 400 метров для стержней с диаметром свыше трех миллиметров и не менее 200 метров для более тонких.

Также установлено, что при падении ручки с высоты одного метра на деревянную поверхность детали изделия не должны разрушаться. В Росстандарте подчеркнули, что принятие стандарта является частью системной работы по формированию нормативной базы в сегменте школьно-письменных принадлежностей.

