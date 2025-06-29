В России впервые утвердили ГОСТ с требованиями к школьной форме

Tекст: Ольга Иванова

В России с 1 июля вступает в силу новый ГОСТ, определяющий требования к школьной форме. Документом предусмотрено, что форма должна быть выполнена в деловом стиле, обеспечивать удобство для учеников как в движении, так и в сидячем положении, а также носить светский характер и быть эстетичной. Запрещается использование на одежде запрещенной символики, сообщает РИА «Новости».

В стандарте также рекомендуется размещать на школьной форме государственную и патриотическую символику. В тексте уточняется, что подобный ГОСТ вводится впервые. Помимо этого, с 1 июля в России начинают действовать новые стандарты в сфере легкой промышленности, в том числе по оценке стойкости текстильных материалов и впервые – по требованиям к защитной и профессиональной обуви.

Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и становятся обязательными только при прямой отсылке в законе, контракте или техническом регламенте.

Ранее во Владимирской области запретили ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде.