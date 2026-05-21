Захарова заявила о превращении Зеленского в кровавого узурпатора

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что Владимир Зеленский хвастается перед западными странами терактами в России, передает РИА «Новости». По ее словам, украинский лидер ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта.

«Совершенно ясно, что все предвыборные обещания Зеленского оказались циничной ложью, а молодой, подававший, чего уж там, надежды, так называемый президент мира превратился в кровавого узурпатора», – отметила дипломат в ходе брифинга.

Захарова также подчеркнула, что Зеленский цинично заявляет о новых «дальнобойных санкциях» в отношении Москвы. Дипломат добавила, что теракты в России совершаются при непосредственной помощи зарубежных покровителей Киева.

Ранее Захарова назвала Владимира Зеленского кровавым бункерным террористом.

Глава МИД Сергей Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского.

До этого Захарова обвинила украинского лидера в намеренных ударах по мирному населению ради срыва переговоров.