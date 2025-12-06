При обыске НАБУ у Ермака обнаружили куклу вуду и оккультные предметы

Tекст: Вера Басилая

Национальное антикоррупционное бюро Украины при обысках у экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака обнаружило ряд оккультных предметов, передает Lenta.ru.

Как сообщил блогер, близкий к украинским властям, Игорь Лаченков в своем Telegram-канале, среди вещей были найдены кукла вуду, большое количество зеркал, различные аксессуары для ритуалов, а также необычные иконы и браслеты.

Лаченков отметил, что Ермак увлекается таро, нумерологией, астрологией и черной магией. Кроме того, в описании содержимого указывается на «кучу странных икон и браслетов», что вызвало ажиотаж в украинских экспертных и медийных кругах. Общественность на Украине активно обсуждает необычные интересы бывшего чиновника.

У бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака во время обысков изъяли гаджеты для проверки.

Кроме того, Андрея Ермака подозревают в подготовке документов для выезда с Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит к публикации новые аудиозаписи по делу бизнесмена Тимура Миндича, которые касаются Андрея Ермака.

Украинские пограничники получили распоряжение не выпускать Ермака за пределы страны.

