  • Новость часаГерасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Подкова» у Константиновки разрушает логистику «городов-крепостей» ВСУ
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам
    Путину доложили о начале освобождения города Гуляйполе
    Костин: Нынешний курс рубля невыгоден бюджету и экспортерам
    Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры у побережья Турции
    Пресс-секретарь Лукашенко сравнила действия Литвы со «стрельбой между ног»
    Глава МИД Эстонии предостерег Киев от ударов по судам в Балтийском море
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    11 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    10 комментариев
    1 декабря 2025, 23:04 • Новости дня

    ВС России взяли под контроль южную часть Димитрова

    Путину доложили о взятии под контроль южной части Димитрова

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой «Центр» ВС России Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину о взятии южной части города Димитров (Мирноград) под контроль российских войск, следует из сообщения Кремля.

    Командующий группировкой «Центр» ВС России Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину о ликвидации окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля. Также Солодчук доложил, что южная часть города Димитров перешла под полный контроль российских войск.

    Он также представил информацию о текущей обстановке в городе Красноармейск после освобождения.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Также президент России Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.

    1 декабря 2025, 07:48 • Новости дня
    ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта в Крыму
    ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта в Крыму
    @ ЦОС ФСБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ ликвидировала в Крыму агента военной разведки Украины при попытке устроить теракт против офицера Министерства обороны России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Федеральная служба безопасности предотвратила попытку проведения теракта, подготовленного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, сообщает ТАСС. По данным ведомства, завербованный спецслужбами Украины гражданин Украины планировал взорвать старшего офицера российского Минобороны с помощью взрывного устройства в личном автомобиле. «Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    На месте были изъяты средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства. Как заявили в ФСБ, организатором покушения выступил сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович 1984 года рождения. Житель Крыма, признанный его пособником, задержан и арестован по решению суда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ сорвала попытку СБУ взорвать самолет с российским чиновником. ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре. ФСБ пресекла попытку теракта у администрации города Великие Луки.

    Комментарии (5)
    1 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко оценил «флоридский междусобойчик» Рубио и Умерова

    Политолог Скачко: Репутация украинских чиновников снижает доверие к переговорам

    Скачко оценил «флоридский междусобойчик» Рубио и Умерова
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Делегацию Украины на переговорах с США возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров – фигурант антикоррупционных расследований. Это говорит о несерьезном подходе Киева к диалогу и снижает доверие к самому процессу мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее во Флориде прошла встреча американской и украинской сторон.

    «Судя по всему, в ходе переговоров американской и украинской делегаций во Флориде пока не закладывается четкой конструкции будущего мирного соглашения. При этом в некотором смысле стороны действуют в логике российской парадигмы. Москва была первым и в какие-то периоды единственным участником конфликта, настаивающим на запуске дипломатического трека», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Россия постоянно указывает, что спецоперация стала крайним, но необходимым инструментом для ликвидации угроз. При этом, как мы видим, для Киева и его евроатлантических партнеров боевые действия являются самоцелью. Сейчас же Белый дом и Банковая позиционируют встречу во Флориде как условно обнадеживающую, поскольку она показывает номинальное стремление сторон к дипломатии», – пояснил он.

    «Можно сказать, что сам факт проведения встречи во Флориде на данном этапе важнее, чем ее результаты. Координация переговоров с Россией, в том числе анонсированный визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, нужны еще и для того, чтобы убедить западных игроков в стремлении российской стороны к миру и отсутствии агрессивных геополитических планов», – продолжил аналитик.

    «При этом фигура главы украинской делегации во Флориде пока говорит о несерьезном подходе Киева к диалогу. Секретарь СНБО Рустем Умеров является фигурантом антикоррупционных расследований НАБУ. Ранее украинскую сторону представлял экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ушедший в отставку после обысков, проводимых в рамках уголовного дела», – подчеркнул собеседник.

    «К тому же украинский Центр по борьбе с коррупцией выяснил, что родственники Умерова владеют тремя квартирами и четырьмя особняками в пригородах Майами. Это превращает нынешние переговоры США и Украины в своего рода «флоридский междусобойчик» (Марко Рубио, уроженец Майами, с 2011 года являлся сенатором США от штата Флорида – прим. ВЗГЛЯД) и снижает доверие к самому процессу. С таким же, если не с большим успехом украинскую делегацию могла бы возглавить Эшли Муди – сенатор от Флориды», – сыронизировал эксперт.

    «Вместе с тем коррупция на Украине на данном этапе выгодна Вашингтону – как средство давления на украинскую власть. Так что соответствующие сетования Трампа – не более, чем дополнительный инструмент для склонения Киева в нужную американцам сторону. Глава Белого дома рассматривает европейских и украинских партнеров как подчиненных, которых надо держать в заведомо ущербном положении. Исходя из этой доктрины и будет строиться вся переговорная тактика США», – спрогнозировал Скачко.

    Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к киевской делегации, сообщило, что переговоры между делегациями США и Украины во Флориде прошли «нелегко». «Это непростой процесс, поскольку поиск формулировок и решений продолжается», – сказал источник, добавив, что обмен мнениями, тем не менее, был «конструктивным».

    CNN со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров, сообщил, что встреча стала «шагом вперед» и была «основана на прогрессе, достигнутом в Женеве», где на прошлой неделе состоялся первый раунд обсуждений предложений США по урегулированию украинского кризиса.

    Одним из наиболее «проблемных аспектов» первоначального мирного предложения США из 28 пунктов было условие, согласно которому Украина должна была официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО. Это одно из ключевых требований России.

    Переговорщики обсудили возможный сценарий, в котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к военному альянсу посредством соглашений, которые придется согласовать напрямую между членами НАТО и Москвой. Другой проблемный трек – территориальные вопросы. Вашингтон и Киев продолжают обсуждение обеих тем. Характер потенциальных гарантий безопасности для Украины от Запада также пока неясен.

    Встреча во Флориде была «успешной и продуктивной», считает Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, стороны обсудили все ключевые вопросы, важные для Киева. Со своей стороны президент США Дональд Трамп указал, что ситуация с коррупцией на Украине «не помогает» переговорам. Он также высказал мнение, что существует хороший шанс на достижение итогового соглашения. При этом глава Белого дома указал, что украинское урегулирование не особо касается США.

    Трамп рассказал, что обсуждал ход переговоров с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, который, по словам главы Белого дома, планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Американский лидер выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в завершении конфликта на Украине, и сообщил, что не намерен устанавливать для российской стороны крайний срок урегулирования.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 21:05 • Видео
    Зеленскому подобрали замену

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 05:36 • Новости дня
    Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции

    Guardian: Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции

    Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Источник в украинских спецслужбах подтвердил, что ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции несет Украина, пишет Guardian.

    По заявлению Guardian, «Киев ответственен» за удары морских дронов по танкерам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции заявили об обеспокоенности в связи с нападениями на танкеры в Черном море. В пятницу был атакован танкер Kairos, затем дважды подвергся атаке танкер Virat. МИД осудил атаки Киева на танкеры, назвав их террористическими действиями.


    Комментарии (9)
    1 декабря 2025, 02:20 • Новости дня
    Расширен список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин России расширил перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в недружественные страны, чтобы не допустить их использования в интересах ВСУ, следует из соответствующего документа.

    В перечень попали химические соединения и материалы, востребованные для военной и электронно-оптической аппаратуры: ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, арсенид галлия, фосфид галлия, а также обработанные и необработанные кварцевые пластины и полированные призмы из оксида теллура – передает ТАСС.

    В пояснительной записке отмечено, что эти материалы крайне востребованы при создании, в частности, средств наведения и приборов ночного видения, которые применяются в том числе украинскими военными в зоне спецоперации.

    Власти указывают, что недружественные страны пытаются скрывать истинные цели покупки подобных компонентов у российских поставщиков, чтобы обеспечить собственные производства военной аппаратуры, «в которой остро нуждается киевский режим».

    Принятие решения, как следует из сопроводительных материалов к постановлению, направлено на защиту национальных интересов России и ее безопасности, в том числе в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России в марте 2022 года утвердило перечень товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны. Список этих товаров с того времени расширяли несколько раз.

    Газета ВЗГЛЯД составила «Рейтинг недружественных правительств».

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры

    Трамп: Ситуация с коррупцией на Украине не помогает переговорам по урегулированию

    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация с коррупцией на Украине «не помогает» переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ситуация с коррупцией... она не помогает», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что американская и украинская делегации на переговорах во Флориде смогли «поладить» и продвигаются вперед. Трамп добавил, что целью переговоров является прекращение гибели людей, а также высказал мнение, что существует хороший шанс на достижение итогового соглашения. При этом он сказал, что украинское урегулирование не особо касается США.

    Он рассказал, что обсуждал ход переговоров с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Трамп подтвердил, что Уиткофф планирует встретится с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Трамп уверен, что Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине. Трамп сообщил, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Агентство Agence France-Presse сообщило о планах Уиткоффа отправиться в Москву 1 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф совершит визит в Россию в ближайшие дни.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    Российские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Северска, Краматорска, Славянска, Закотного, Степановки, Резниковки и Константиновки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker и два бронетранспортера М113. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Кондратовки, Рыжевки, Бариловки, Хотени и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском.

    ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Моначиновки, Благодатовки и Осиново в Харьковской области, Дробышево и Яровой в ДНР.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены 17 станций РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Артемовки, Родинского, Белицкого, Марьевки, Грузского, Белозерского, Красноармейска и Димитрова в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ под Добропольем, Варваровкой и Гуляйполем в Запорожской области.

    При этом противник потерял свыше 210 военнослужащих, две бронемашины и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Орехова, Лукьяновского в Запорожской области и Казацкого в Херсонской области. Были уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ и склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, в частности, они освободили Васюковку и Иванополье в ДНР.

    Российские военные в зоне СВО освободили 275 населенных пунктов с начала 2025 года.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    В Мариуполе задержали три года прятавшегося боевика «Азова»

    Tекст: Вера Басилая

    Бойца Вооруженных сил Украины из полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), находившегося в Мариуполе почти три года после освобождения города российскими войсками, задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по ДНР.

    Украинский военнослужащий почти три года скрывался в Мариуполе после того, как город был освобожден российской армией, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы МВД по ДНР, мужчину задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД ДНР.

    В ведомстве уточнили, что после начала спецоперации на Украине задержанный вместе с сослуживцами оказался в полку «Азов». «Воспользовавшись случаем, мужчина бежал и на протяжении почти трех лет скрывался», – говорится в официальном сообщении.

    Задержанный признался, что неоднократно вел огонь по жилым домам и мирным гражданам. По его словам, возле населенного пункта Авдеевка их заставляли вести прицельный огонь по позициям ДНР, а также по мирному населению, которое находилось недалеко в поселке Каменка и Ясиноватой.

    В МВД по ДНР уточнили, что сейчас с мужчинами работают представители компетентных органов, которые пытаются установить все детали преступной деятельности задержанного и его бывших сослуживцев.

    Ранее во Львове соседи избили бывшего боевика нацбатальона «Азов» (запрещенного в России террористической организации), который приехал туда на лечение.

    Украинский военнопленный из формирования «Азов» Дмитрий Лысокобылко поблагодарил российского солдата за спасение жизни, когда тот взял его в плен.

    Комментарии (3)
    1 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Российские штурмовики вошли в Гришино к северо-западу от Красноармейска
    Российские штурмовики вошли в Гришино к северо-западу от Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские штурмовики вошли в населенный пункт Гришино к северо-западу от Красноармейска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил о вхождении российских штурмовых подразделений в поселок Гришино, передает ТАСС.

    По его словам, успехи зафиксированы в Красноармейско-Дмитровской агломерации. Пушилин отметил: «Штурмовые подразделения уже вошли в Гришино».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило о поражении бригад ВСУ на нескольких фронтах. Российские войска продвинулись в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас. Военнослужащие России освободили Васюковку в ДНР.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 22:27 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска

    Песков: Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска

    Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, передает ТАСС.

    В ходе визита глава государства заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего группировки «Центр» Валерия Солодчука и командующего группировки «Восток» Андрея Иванаева.

    Песков заявил, что генерал армии Герасимов сообщил верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Также были представлены результаты наступательных действий российской армии на других направлениях.

    Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    Минобороны сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Ганчев сообщил о зачистке районов Волчанска российской армией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская армия продолжает активные действия в Волчанске, осуществляя зачистку районов города и эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в подвалах больше года, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

    Силы России продолжают удерживать инициативу на Волчанском направлении, сообщил Ганчев, передает ТАСС.

    По его словам, бойцы армии России ведут зачистку ряда районов города. «Инициатива на Волчанском направлении на стороне наших вооруженных сил. Бойцы российской армии продолжают зачистку некоторых районов города. Эта работа позволяет обнаружить мирных граждан, которым больше года приходилось укрываться от обстрелов боевиков в подвалах, и эвакуировать их в безопасное место», – сказал Ганчев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по подразделениям ВСУ в лесном массиве на востоке Волчанска, полностью уничтожив остатки гарнизона.

    ВСУ организовали пункты размещения личного состава рядом с храмами и часовнями в Волчанске и соседних селах Харьковской области.

    ВСУ почти потеряли Волчанск, под контроль ВС России перешло 90% территории города, десятая часть остается серой зоной.

    Комментарии (9)
    1 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Российские войска зачистили юго-восток Димитрова
    Российские войска зачистили юго-восток Димитрова
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска практически зачистили от ВСУ юго-восточную часть Димитрова, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российские войска практически зачистили юго-восточную часть Димитрова, передает ТАСС.

    По словам Кимаковского, «наши войска практически зачистили юго-восточную часть Димитрова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова. Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове.

    Группа морпехов ВСУ под Димитровом ранее сдалась в плен.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 23:57 • Новости дня
    ПВО уничтожила десять БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
    ПВО уничтожила десять БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вечером средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 23.30 мск силами ПВО сбиты девять дронов над Белгородской областью. Еще один беспилотник был сбит над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. В ночь на воскресенье силы ПВО за перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 23:45 • Новости дня
    Рубио заявил о «хорошем понимании» Вашингтоном позиции России по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты хорошо понимают позицию российского руководства по украинскому урегулированию, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «У нас есть довольно хорошее понимание их взглядов», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он уточнил, что представители США регулярно взаимодействуют с российскими коллегами «на разных уровнях».

    Рубио отметил, что Москва должна «быть частью уравнения» в урегулировании ситуации на Украине. В этом контексте он сообщил, что переговоры «продолжатся позднее на неделе, Уиткофф отправляется в Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков подтвердил, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России Владимира Путина в Индию.

    Рубио заявил, что Вашингтон реалистично относится к сложности переговорного процесса по Украине. Американская сторона провела встречу с украинской делегацией во Флориде.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 03:21 • Новости дня
    WSJ заявила, что США и Украина не решили вопрос гарантий для Киева

    WSJ: Вопрос гарантий для Украины остался нерешенным после переговоров во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву со стороны Запада не был решен по итогам переговоров США и Украины во Флориде, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

    По данным Wall Street Journal, «ключевые вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины от США и Запада», передает РИА «Новости».

    Кроме того, газета отмечает, что на переговорах во Флориде обсуждалась возможность территориальных обменов между Россией и Украиной. Среди других тем, пишет издание, остается вопрос о том, будет ли Россия настаивать на международном признании новых регионов, воссоединившихся с ней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская и американская делегации провели встречу во Флориде, которую глава украинской делегации Рустем Умеров назвал успешной и продуктивной.

    Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отметил, что Вашингтон реалистично относится к сложности переговорного процесса по регулированию ситуации на Украине. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не собирается устанавливать для России крайние сроки по завершению конфликта и считает, что украинское урегулирование не является главным вопросом для Соединённых Штатов.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 06:42 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Ленинградской областью
    Дрозденко сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительной информации, четыре беспилотника были сбиты средствами ПВО над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», – сообщил глава региона в Telegram.

    Он сообщил, что никто не пострадал, атака БПЛА не привела к разрушениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко объявил режим опасности, связанный с угрозой атаки БПЛА. Он сообщал, что несколько беспилотников сбиты над Киришским районом.

    Комментарии (0)
    Главное
    Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу
    Платежная система Wise начала блокировать карты россиян и белорусов
    Бельгия вновь выступила против экспроприации российских активов
    Легендарный футболист Владимир Мунтян умер на 80-м году жизни
    Психотерапевт объяснил, как научить бабушек и дедушек пользоваться ИИ
    Бриджит Бардо опровергла сообщения в соцсетях о своей смерти
    Депутаты вызвали Долину для разговора о жилье

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Перейти в раздел

    Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»

    «Переговоры были жесткими, но очень конструктивными» – так СМИ охарактеризовали прошедшую в воскресенье встречу американской и украинской делегаций в Майами, которые возглавляли Марко Рубио и Рустем Умеров. Стороны обсудили среди прочего фактический отказ Киева от вступления в НАТО. Однако в экспертной среде переговоры уже охарактеризовали как «флоридский междусобойчик». Что стало причиной таких оценок? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации