Турция выразила озабоченность послу Украины из-за атак ВСУ в Черном море
Анкара провела встречу с украинским послом, передав обеспокоенность в связи с атакой на российский танкер в Черном море.
Турецкая сторона выразила свою обеспокоенность атаками украинских военных на суда в Черном море послу Украины, передает РИА «Новости». В начале недели состоялась встреча с Нериманом Джелялом, где турецкие дипломаты уведомили его о своей позиции по последним инцидентам в регионе.
Во вторник Турецкое управление мореходства сообщило об атаке на российский танкер, перевозивший подсолнечное масло в Черном море, но помощь судну не понадобилась.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее подчеркивал, что любые угрозы безопасности в исключительной экономической зоне Турции неприемлемы.
По информации высокого источника в Анкаре, Анкара направила Киеву жесткий сигнал по линии служб безопасности, обозначив недопустимость подобных инцидентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки киевских сил на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров являются попыткой сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.
Турецкие военные усилили контроль в акватории Черного моря для защиты инфраструктуры на фоне спецоперации на Украине.
Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал обеспечение стабильных поставок энергоносителей и сохранность энергетической инфраструктуры в Черноморском регионе ключевыми условиями для жизни миллионов людей.