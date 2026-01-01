Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».23 комментария
Собянин сообщил о уничтожении двух БПЛА ПВО на подлете к Москве
Два беспилотника были уничтожены силами ПВО при попытке подлететь к Москве, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы, были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны, передает Telegram-канал Собянина.
Мэр Москвы уточнил, что все необходимые службы оперативно прибыли на места падения обломков и приступили к ликвидации последствий инцидента.
По словам Собянина, угрозы для жителей города нет. Городские и федеральные экстренные службы продолжают работать на месте, чтобы обеспечить безопасность.
Ранее в четверг Минобороны России сообщило, что за восемь часов удалось ликвидировать 58 украинских беспилотников.
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, уничтожив 168 беспилотников самолетного типа, в том числе девять дронов, которые двигались в сторону Москвы.