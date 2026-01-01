Собянин сообщил о уничтожении двух БПЛА ПВО на подлете к Москве

Собянин: ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву

Tекст: Мария Иванова

Два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы, были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны, передает Telegram-канал Собянина.

Мэр Москвы уточнил, что все необходимые службы оперативно прибыли на места падения обломков и приступили к ликвидации последствий инцидента.

По словам Собянина, угрозы для жителей города нет. Городские и федеральные экстренные службы продолжают работать на месте, чтобы обеспечить безопасность.

Ранее в четверг Минобороны России сообщило, что за восемь часов удалось ликвидировать 58 украинских беспилотников.

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, уничтожив 168 беспилотников самолетного типа, в том числе девять дронов, которые двигались в сторону Москвы.



