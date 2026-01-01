Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Минобороны сообщило о ликвидации 58 украинских БПЛА за восемь часов
Минобороны заявило о перехвате 58 украинских БПЛА в восьми регионах
В восьми российских регионах и над акваторией Азовского моря за восемь часов было уничтожено 58 украинских беспилотников, из которых 24 сбиты над Белгородской областью.
В течение восьми часов российские средства ПВО сбили 58 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России и Азовским морем, сообщает Минобороны России.
С 8.00 до 16.00, по информации ведомства, наибольшее число беспилотных аппаратов было уничтожено в Белгородской области – 24 единицы. Над Крымом было сбито 13 дронов, еще десять перехватили над акваторией Азовского моря.
Пять беспилотников сбили на территории Татарстана, три – в Краснодарском крае. Еще по одному дрону уничтожили над Курской, Липецкой и Ростовской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотниками на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 получили ранения.
Крлме того падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани.
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, уничтожив 168 беспилотников самолетного типа, в том числе девять дронов, которые двигались в сторону Москвы.