Минобороны заявило о перехвате 58 украинских БПЛА в восьми регионах

Tекст: Мария Иванова

В течение восьми часов российские средства ПВО сбили 58 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России и Азовским морем, сообщает Минобороны России.

С 8.00 до 16.00, по информации ведомства, наибольшее число беспилотных аппаратов было уничтожено в Белгородской области – 24 единицы. Над Крымом было сбито 13 дронов, еще десять перехватили над акваторией Азовского моря.

Пять беспилотников сбили на территории Татарстана, три – в Краснодарском крае. Еще по одному дрону уничтожили над Курской, Липецкой и Ростовской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотниками на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 получили ранения.

Крлме того падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани.

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, уничтожив 168 беспилотников самолетного типа, в том числе девять дронов, которые двигались в сторону Москвы.