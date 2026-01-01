Сальдо: Атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах БПЛА висели над морем

Tекст: Ольга Иванова

Беспилотники, атаковавшие кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области, несколько минут находились над морем перед нападением, сообщил Сальдо в эфире «России 24». По словам губернатора, первый из дронов выполнял функцию разведчика и нацелил остальные устройства на объект.

Сальдо отметил: «Противник специально подобрал время. Беспилотники, видимо, висели где-то над морем, а первый беспилотник-разведчик направил их прямо в точку без нескольких минут до боев курантов. Это был первый беспилотник, потом второй, третий уже был с зажигательным взрывным снарядом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели, среди погибших есть ребенок.