В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?
Орбан потребовал от Зеленского отозвать агентов спецслужб из Венгрии
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского немедленно вывести сотрудников и агентов украинских спецслужб из Венгрии.
Он заявил, что Киев оказывает поддержку венгерской оппозиции накануне парламентских выборов, и призвал «Зеленского немедленно отозвать своих агентов и уважать венгров», передает ТАСС.
По словам Орбана, Зеленский превратил Венгрию в зону операций украинских спецслужб. Премьер уточнил, что агенты, ранее внедренные в венгерскую политику, активированы и действуют в интересах оппозиции, особенно партии «Тиса».
Глава правительства отметил, что в деятельности «Тисы» участвуют украинские шпионы и IT-специалисты, оплачиваемые с Украины. Орбан подчеркнул, что еще никогда иностранные спецслужбы так глубоко не вмешивались в выборы в Венгрии.
По мнению премьера, целью подобных действий является формирование после выборов проукраинского правительства, которое «поддержит войну, откажется от дешевых российских энергоресурсов и передаст венгерские средства Украине». Орбан заверил, что власти Венгрии принимают меры для предотвращения иностранного вмешательства и обеспечивают свободное волеизъявление граждан.
Ранее Орбан рассказал, как будет защищать Венгрию от Украины при победе на выборах. В ходе выступления на предвыборном мероприятии в Кечкемете он заявил, что гражданам предстоит выбор между провенгерским и проукраинским правительством.