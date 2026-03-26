Набиуллина заявила о невозможности развития экономики за счет карманов граждан

«Нельзя развиваться за счет карманов граждан. Нельзя это делать», – подчеркнула она, передает РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, у России есть ресурсы для развития, и важно использовать их максимально эффективно. Попытки раздавать дешевые деньги приведут лишь к ускорению инфляции, что уже наблюдалось в 2024 году.

Глава ЦБ акцентировала, что для обеспечения экономического роста необходимо повышать производительность труда. Она объяснила, что свободной рабочей силы практически нет, и экономика может расти только за счет эффективности, а не из-за изменений ключевой ставки.

Набиуллина добавила, что инвестиции за последние годы росли быстрыми темпами – до 20% в год, но производительность труда при этом почти не увеличилась. По оценке регулятора, в последний год рост производительности составил менее 1%, и пока существенного влияния вложений на этот показатель не видно.

