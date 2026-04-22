Умер генпродюсер фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург

Умер основатель свердловского рок-клуба продюсер Евгений Горенбург

Tекст: Мария Иванова

О смерти Горенбурга сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, передает его Telegram-канал.

«Ушел из жизни человек, чьи проекты и инициативы находили отклик в сердцах сотен тысяч людей и известны далеко за пределами региона – талантливый музыкант, один из основателей свердловского рок-клуба Евгений Львович Горенбург», – отметил Денис Паслер.

Губернатор добавил, что Горенбург внес неоценимый вклад в развитие уральского рока. Он был вдохновителем фестивалей «Старый новый рок» и «Ночь музыки», а также придумал масштабный книжный проект «Красная строка». Продюсер активно поддерживал талантливую молодежь и создавал современную культурную среду.

Напомним, в начале недели дирижер Сергей Стадлер скончался на борту экстренно севшего в Бухаресте самолета.