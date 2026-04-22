Поезд сбил мужчину на станции «Москва-Сити» МЦД-1

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает АГН «Москва», мужчина попал под поезд на станции «Москва-Сити» МЦД-1. Отмечается, что инцидент произошел на первом пути: мужчину сбил поезд, и он оказался зажат между вагоном и платформой.

Источник уточнил: «Пострадавший выжил, но сознание у него спутано. Госпитализирован». На место оперативно прибыли экстренные службы, пострадавшему оказана медицинская помощь.

В результате происшествия движение поездов на МЦД-1 временно приостановлено. Пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании сообщила, что задерживается несколько поездов на МЦД-1 и Белорусском направлении Московской железной дороги.

В пятницу суд арестовал на десять суток мужчину, прыгнувшего на крышу поезда в московском метро.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина 1999 года рождения на станции «Баррикадная» спустился на путь прямо перед прибывающим электропоездом, но машинист успел затормозить, пострадавший отделался ушибом подбородка.