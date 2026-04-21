WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»

Tекст: Вера Басилая

Журналист Wall Street Journal Бояна Панчевски, ссылаясь на беседы с непосредственными участниками событий и сотрудниками спецслужб, отмечает, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально поставил Зеленского в известность о готовящейся операции, чтобы переложить на него юридическую ответственность, передает РИА «Новости».

В книге говорится: «Когда операция начала обретать черты, Залужный поставил Зеленского в известность, чтобы спасти свою шкуру», – такую формулировку привел Панчевски со ссылкой на двух осведомленных собеседников. Журналист отмечает, что обычно Залужный не информировал Зеленского о деталях операций на Украине, но в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность.

Летом 2022 года, по данным расследования, о готовящейся диверсии узнало ЦРУ. Американская сторона потребовала от Киева отказаться от плана подрыва, после чего Зеленский якобы приказал Залужному свернуть операцию. Однако бывший главком, как сообщает Панчевски, проигнорировал распоряжение.





В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах.

В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовали прекратить финансовую поддержку Киева.