Песков прокомментировал слухи об остановке транзита нефти из Казахстана в ФРГ
Российское руководство пока не располагает данными о возможном прекращении поставок сырья из Казахстана на немецкую территорию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать публикации прессы о вероятной блокировке прокачки казахстанского энергоносителя, передает ТАСС.
Ранее появились слухи о том, что Москва якобы может перекрыть трубопровод в немецком направлении.
«Этого я не знаю, это нужно в наши соответствующие компании обращаться, мы попробуем уточнить ситуацию. Здесь я пока не готов вам что-то ответить», – подчеркнул пресс-секретарь президента в ходе регулярного брифинга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию. Итальянская компания Eni начала поставки казахстанского сырья по трубопроводу «Дружба». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля подтвержденных данных о приостановке прокачки.