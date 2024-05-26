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    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

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    26 мая 2024, 04:26 • Новости дня

    Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию

    Польский оператор PERN и российская «Транснефть» договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию

    Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию
    @ Транснефть-ТВ/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Достигнута договоренность между польским оператором PERN, российской «Транснефтью» и немецкой PCK Schwedt о транзите нефти из Казахстана в Германию, сообщают информационные агентства.

    Как сообщает Reuters, PERN и «Транснефть» договорились сохранить транзит. Указывается, что он мог прерваться уже в июне. Reuters пишет, что ранее возникла «тупиковая ситуация» с платежами, передает РБК.

    Reuters пояснило, что «Транснефть» требовала от Польши до июня оплатить услуги по измерению газа на базе в Адамово, а PERN боялся нарушить санкции. В результате расходы согласился оплатить нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt, получающий указанную нефть. Также отмечается, что обслуживанием учета на польском участке займется неназванная словацкая компания.

    В 2023 году «Транснефть» начала подачу казахстанской нефти транзитом через Польшу в Германию.

    23 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Сенатор Долгов: Варшава рискует стать стороной конфликта, если решит сбивать российские ракеты над Украиной

    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждаемая в Варшаве идея использовать польские ПВО для защиты украинского воздушного пространства абсолютно безрассудна. Если Польша приступит к реализации инициативы, это сделает ее стороной конфликта и приведет к трагическим последствиям. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Он призвал поляков вспомнить уроки истории.

    «Польское руководство продолжает придерживаться разнузданной риторики по отношению к конфликту вокруг Украины», – сказал сенатор Константин Долгов. Он отметил, что уровень истерии и русофобии в Польше зашкаливает.  Тем не менее идею использовать системы ПВО Польши для защиты украинского воздушного пространства собеседник счел «болтанием языком».

    «Я думаю, политики в Варшаве не осознают той опасности, которой они подвергают свою страну и своих граждан, выступая с подобными предложениями. Отсюда и такие безответственные идеи», – пояснил парламентарий. 

    Долгов допускает, что поляков подзуживают немцы. Он напомнил, что ранее с инициативой защищать Украину средствами ПВО с территории Польши выступали депутаты Бундестага. «Германия исторически сыграла немалую роль в бедах поляков. То, что немцы занимаются провокационным подстрекательством, должно натолкнуть чиновников в Варшаве на определенные размышления», – считает спикер.

    При этом сенатор подчеркивает: если Польша приступит к реализации плана и начнет сбивать ракеты над Украиной, это сделает ее стороной конфликта. «Эти действия будут рассматриваться нами как враждебный акт и, разумеется, станут основанием для серьезного ответа», – добавил Долгов. Вместе с тем, как отметил собеседник, никакие польские средства ПВО не окажут серьезного влияния на ход военной операции.

    Сенатор на этом фоне призвал польское руководство вспомнить уроки истории. «Каждый раз, когда Варшава вынашивала какие-то агрессивные и провокационные замыслы, для поляков это заканчивалось трагически. Это повторялось много раз. Если они хотят повторения, то выбирают верный путь», – иронично заключил Долгов.

    Ранее спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», – цитирует его ТАСС.

    Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последним также предстоит согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной. Представитель МИД Польши подчеркнул, что речи о физическом переносе польских средств ПВО на Украину не идет. «Нет возможности того, чтобы польская система ПВО была вне границ страны», – отметил дипломат.

    По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета, запущенная, как утверждали польские военные, «дальней авиацией РФ». МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Дипломат отклонил приглашение из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств. Политолог Федор Лукьянов назвал тогда неявку российского посла в МИД Польши ответом на действия послов ЕС.

    Напомним, Владимир Зеленский попросил соседние государства, входящие в НАТО, сбивать цели над Украиной. Он сообщил, что обратился с такой идей к США, Польше и другим партнерам. «Мы готовы подписать все бумаги, что если будет сбита российская ракета над Украиной, то страны НАТО не будут нести ответственность за ущерб, причиненный падением или взрывом. Но все боятся эскалации», – говорил Зеленский в интервью агентству Reuters.

    Идею защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии, ранее озвучивали также в германском Бундестаге. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий.

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    25 мая 2024, 20:49 • Новости дня
    Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России

    Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США пригрозили России нанести уничтожающий удар по ее позициям, если Москва «применит ядерное оружие на Украине», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

    Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.

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    23 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Захарова выразила беспокойство «за состояние Бербок»

    Захарова после заявления главы МИД Германии о России и Украине выразила беспокойство «за состояние Бербок»

    Захарова выразила беспокойство «за состояние Бербок»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Запад якобы «отстаивает мир», а Россия «не желает говорить».

    Захарова отметила, что, по словам Бербок, «половина мира каждый день работает только над тем, чтобы отстаивать мир», а глава Российского государства Владимир Путин «совсем не желает говорить».

    Официальный представитель МИД России заявила, что «начинает волноваться за состояние Бербок». «То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли…» – заявила Захарова в Telegram.

    Она решила напомнить Бербок факты, известные «всему миру», а не только его «половине».

    Во-первых, указала Захарова, «натовское ОПГ» поставляет оружие в зону конфликта. По ее словам, если под «отстаиванием мира» Бербок имела в виду такие шаги стран Запада, то речь немецкому МИДу писал искусственный интеллект, имеющий доступ только к пресс-релизам Госдепа.

    Во-вторых, Захарова отметила, что Москва пошла на переговоры, как только Киев запросил их в 2022 году. Однако Борис Джонсон, занимавший пост главы правительства Великобритании, «уговорил» Украину эти переговоры прервать.

    В-третьих, «под давлением США в сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой». «Так о чем же это, Анналена?» – заявила Захарова.

    Напомним, Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине. Киев и его союзники хотят предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер. По словам Путина, базой для переговорного процесса по Украине являются стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    23 мая 2024, 23:01 • Новости дня
    Шольц: Европейское ядерное оружие «нереалистично»

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность создания собственного ядерного арсенала Европейского Союза. Свою позицию он изложил в авторской статье для британского издания The Economist.

    «Не будет никакого «европейского ядерного оружия» – это попросту нереалистично», – заявил Шольц, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Германия не намерена ставить под сомнение суверенитет Франции в вопросах ядерного сдерживания, но приветствует акцент Парижа на европейском измерении своих сил ядерного сдерживания.

    Вместо этого Шольц призвал к укреплению обычных вооруженных сил ЕС, развитию ПВО, ПРО, космических и кибернетических возможностей, а также средств для нанесения ударов вглубь территории противника.

    Канцлер также подтвердил приверженность Германии принципу коллективной обороны в рамках НАТО и подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины. По его словам, Россия рассчитывает на то, что Запад устанет помогать Киеву, но это ошибка. Шольц призвал западных партнеров «вновь и вновь повторять, что помощь Украине является необходимым вкладом в нашу собственную безопасность».

    При этом он заверил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не будет предпринимать действий, которые могут втянуть альянс в прямой конфликт.

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    23 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    МИД осудил отказ Берлина признавать блокаду Ленинграда геноцидом

    Россия осудила отказ Берлина признавать блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия осуждает и отвергает позицию властей Германии по отказу признать блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что Германия упорно отказывается официально признавать актами геноцида народов СССР преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Она указала, что отказ признавать геноцидом блокаду Ленинграда следует из недавнего ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием.

    «Решительным образом осуждаем и отвергаем позицию германских властей по данному вопросу, она вызывает устойчивое чувство отвращения, потому что она аморальна», – сказала дипломат.

    Напомним, в марте Россия потребовала от германской стороны официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха.

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    25 мая 2024, 19:36 • Новости дня
    Шольц: Германия достигла предела помощи Украине

    Шольц заявил о достижении ФРГ предела помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Германия оказала Украине помощь, какую только могла, Берлин довел это до предела возможного, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Издание n-tv пишет, что Берлин передал Киеву вооружение на сумму 28 млрд евро, а также две системы ПВО Patriot. По словам Шольца, Германия стремится помочь Украине в оборонительной борьбе, не превращая конфликт в войну России и НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее Шольц заявил, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.

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    24 мая 2024, 21:57 • Новости дня
    Туск допустил открытие КПП «Бобровники» на польско-белорусской границе

    Туск: Польша может открыть КПП «Бобровники» на границе с Белоруссией в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Польские власти в ближайшее время могут открыть КПП «Бобровники» на границе с Гродненской областью Белоруссии, но только при отсутствии однозначно негативного мнения со стороны военного ведомства и погранслужбы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с жителями города Белостока.

    Польский премьер заявил, что открытие КПП разблокирует значительную часть польского малого и среднего бизнеса, который напрямую связан с белорусами и поляками, передает ТАСС.

    По его словам, решение может быть принято в ближайшие несколько дней, но при условии, что не будет возражений от военных и пограничников.

    Польша на фоне «безвиза» со стороны Белоруссии сообщала о закрытии погранперехода «Бобровники» в феврале 2023 года.

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    25 мая 2024, 09:22 • Новости дня
    Страны Балтии, Норвегия, Польша и Финляндия решили создать «стену дронов»

    Страны Балтии, Норвегия, Польша и Финляндия решили создать «стену дронов» для защиты границ

    Tекст: Александра Юдина

    Власти стран Балтии, Норвегии, Польши и Финляндии договорились создать «стены дронов» для защиты своих границ от недружественных стран и контрабанды, сообщила на радио LRT министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

    По ее словам, новая инициатива «стена дронов» создается для того, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты границ стран от провокаций со стороны недружественных стран и для предотвращения контрабанды, передает ТАСС.

    Планируется, что страны будут использовать беспилотники для наблюдения за приграничными территориями.

    Ранее врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что страны Балтии и Финляндия ведут себя безобразно, саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе.

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    25 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Польша призвала разрешить Украине бить вглубь территории России

    The Guardian: Глава МИД Польши Сикорский призвал разрешить Украине использовать оружие НАТО без ограничений

    Польша призвала разрешить Украине бить вглубь территории России
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал призывы разрешить Украине обстреливать территорию Россию западным оружием без ограничений, пишет The Guardian.

    Сикорский заявил, что Польша поддерживает Украину в праве бить по военным объектам на территории России, а Западу не стоит ограничивать себя в поддержке Киева, пишет «Российская газета».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять с Украины ограничения на удары по России.

    В МИД России заявили, что о словах Столтенберга полезно знать всем, кого зовут на так называемую «мирную конференцию» в Швейцарии.

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    26 мая 2024, 01:18 • Новости дня
    G7 пригрозила санкциями за «обманные практики» с российской нефтью

    G7 обещала бороться с обходом западных санкций и «обманными практиками» перевозки нефти из России

    G7 пригрозила санкциями за «обманные практики» с российской нефтью
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министры финансов стран G7 на встрече в Вашингтоне договорились бороться с попытками обойти западные санкции против России.

    В итоговом коммюнике министры стран G7 заявили, что намерены помешать «попыткам уклониться от санкций или обойти их». В частности, речь идет о «содействии закупкам российской оборонной промышленности со стороны финансовых институтов».

    Также в G7 намерены добиваться соблюдения потолка цен на российскую нефть. Тем, кто использует «обманные практики» для перевозки нефти из России G7 пригрозила санкциями, передает РИА «Новости».

    Напомним, главы министерств финансов и экономики стран Группы семи не смогли принять решение об использовании прибыли от замороженных активов России.

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    24 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    В Германии «золотая молодежь» устроила вечеринку с нацистскими лозунгами

    Tекст: Александра Юдина

    В Германии разгорелся скандал после того, как в Сеть попало видео с вечеринки «золотой молодежи», где гости скандировали ксенофобские лозунги и демонстрировали нацистское приветствие, пишет Bild.

    По данным газеты, скандальная вечеринка прошла в фешенебельном баре-ресторане Pony на острове Зильт, где часто отдыхает немецкая богема. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как молодые люди под музыку DJ Джиджи Д'Агостино скандируют «Германия для немцев, иностранцы вон!» и вскидывают руки в нацистском приветствии, передает ТАСС.

    Управляющий рестораном Тим Беккер отметил, что даже не сразу поверил, что молодежь занимается такими делами. Он добавил, что, если бы персонал заметил действие, то сразу бы выгнал молодых людей.

    В полиции земли Шлезвиг-Гольштейн указали, что личности участников вечеринки пока не установлены, а по данному делу проводится полицейская проверка.

    Скандальная вечеринка вызвала широкий резонанс в немецком обществе. Многие политики и общественные деятели осудили поведение «золотой молодежи», назвав его недопустимым и позорным.

    Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заверил, что это стало не просто вечеринкой, а вызовоом демократии.

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    23 мая 2024, 15:32 • Новости дня
    Дуда усмотрел «российское влияние» в правительстве Польши

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение правительства польского премьера Дональда Туска о назначении нового представителя при НАТО нужно проверить комиссии по расследованию «российского влияния», заявил президент страны Анджей Дуда.

    Попытка сместить главу представительства Польши в НАТО перед саммитом альянса «ведет к нарушению подготовки» к мероприятию, заявил Дуда, передает ТАСС.

    Президент отметил, что, вероятно, это должна проверить комиссия по расследованию «российского влияния», которую ранее создал Туск.

    Дуда не дал согласия на утвержденную правительством и комиссией Сейма кандидатуру нового посла в НАТО.

    Ранее в четверг комиссия Сейма одобрила кандидатуру Яцека Найдера на должность постпреда Польши при НАТО. Найдер уже был на этом посту в 2011-2016 годах. Сейчас пост занимает Томаш Шатковский.

    Ранее Туск учредил специальную комиссию для расследования «российского влияния» в стране.

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    23 мая 2024, 13:48 • Новости дня
    Вучич обвинил Бербок в шантаже из-за резолюции ООН по Сребренице

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок шантажирует страны, которые не хотят голосовать за принятие резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

    По его словам, Бербок, являясь внучкой Вальдемара Бербока, награжденного сторонника Гитлера, использует свое положение, чтобы «угрожать и шантажировать» представителей стран, которые не готовы признать сербов виновными в геноциде, передает ТАСС.

    Вулин отметил, что Германия пытается силой убить сознание свободного мира.

    Вице-премьер также напомнил, что дед президента Сербии Александра Вучича был убит хорватскими нацистами – союзниками Гитлера.

    По его словам, несмотря на то что Бербок навязывает резолюцию «бывшим и нынешним колониям Германии», она сама является внучкой нациста, а Вучич – внуком жертвы концлагеря Ясеновац.

    Ранее Россия выступила против проекта резолюции ГА ООН о «геноциде в Сребренице».

    Напомним, руководство Сербии и Республики Сербской Боснии Герцеговины признают совершение отдельными личностями военного преступления в Сребренице, многократно указывало на пиетет ко всем жертвам войны в БиГ, но отрицают термин «геноцид» и причастность к нему всего сербского народа.

    В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тыс. 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.

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    24 мая 2024, 08:24 • Новости дня
    Цены на нефть стабилизировались

    Мировые цены на нефть стабилизировались на ряде факторов, настроения на рынках умеренные

    Мировые цены на нефть в пятницу остались стабильны, настроения на рынках умеренные, трейдеры ждут заседания ОПЕК+.

    Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.58 символически растет на 0,02%, до 81,38 доллара за баррель, а июльские фьючерсы на нефть марки WTI остались стабильны, они торгуются на отметке в 76,86 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что за неделю стоимость марки Brent упала на 3%, а WTI на 4%. Накануне стоимость барреля Brent впервые с середины февраля опустилась ниже 81 доллара. Эксперты отмечали, что нефтяной фьючерс потерял премию за геополитический риск в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, поэтому нефть сейчас торгуется на фундаментальных факторах.

    Инвесторы в начале июня ждут заседания ОПЕК+, где будет определена политика группы в области поставок на вторую половину года. «Предстоящая встреча развеет неопределенность в отношении предложения», – цитирует Bloomberg аналитикf из Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми (Zhou Mi).

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    23 мая 2024, 08:37 • Новости дня
    Нефть подешевела на росте запасов в США

    Мировые цены на нефть снизились на неожиданном росте запасов в США

    Мировые цены на нефть в четверг начали снижаться после выхода данных Минэнерго США о неожиданном росте запасов сырья в стране.

    Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.25 снижается на 0,53%, достигая 81,47 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,66%, до 77,06 доллара. При этом нефть дешевеет уже четвертую торговую сессию подряд, передает РИА «Новости»

    Согласно опубликованной в среду статистике Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (кроме стратрезерва) за неделю по 17 мая увеличились на 1,8 млн баррелей (на 0,4%) – до 458,8 млн баррелей, хотя эксперты ждали уменьшения запасов на 2,6 млн баррелей.

    Аналитики также обратили внимание на сообщение Минэнерго России о том, что в апреле страна добывала немного больше целевых уровней в рамках добровольных сокращений ОПЕК+.

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    • Запад намекнул на убийство премьера Грузии

      Из-за закона об иноагентах госдепартамент США заявил о пересмотре всего комплекса отношений с Грузией. А ЕС устами одного из своих комиссаров даже напомнил грузинскому премьеру о судьбе премьера Словакии, который попал в больницу из-за покушения со стороны поклонника Украины. Так в Грузии поняли, что Запад потерял всякий стыд.

    • Правительство Британии самоубилось из-за ВСУ

      В Великобритании объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Вместо того чтобы держаться за власть до 2025 года, правительство Риши Сунака готовится уйти уже летом. Причина тому – угрожающая для ВСУ ситуация на фронте.

    • Европа пошла против США и Израиля

      Ирландия, Испания и Норвегия объявили о том, что скоро признают Палестину независимым государством. По сути это политический бунт против США и Израиля, который уже объявил об отзыве послов из этих стран. К чему приведет распад произраильской коалиции?

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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