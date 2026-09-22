Автоконцерн Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии

Tекст: Мария Иванова

На собрании работников завода в Зиндельфингене топ-менеджер подчеркнул острую потребность компании в снижении издержек. В случае неудачи автопроизводитель ликвидирует один сборочный завод и одно предприятие по выпуску силовых агрегатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на WirtschaftsWoche.

Издание отмечает, что производственные затраты на заводах Mercedes-Benz в разных странах существенно различаются. В частности, на предприятии в венгерском Кечкемете расходы на выпуск продукции в среднем на 70% ниже, чем на немецких площадках.

Ранее газета Handelsblatt сообщила о планах Mercedes-Benz Group AG лишить 90 тыс. своих сотрудников в Германии ежегодной премии. Руководство также намерено увеличить продолжительность рабочей недели без дополнительных выплат, что позволит автопроизводителю сэкономить более 10 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о переговорах оборонного концерна KNDS по покупке завода Mercedes-Benz.

В прошлом году на финском предприятии немецкого бренда решили собирать броневики Sisu.

В 2024 году в Германии обанкротилась компания по производству эмблем для автомобилей Mercedes-Benz.