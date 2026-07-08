В Германии разоблачили сеть китайских насильников в Telegram

В Германии китайцы использовали Telegram для распространения видео изнасилований

Tекст: Мария Иванова

Прокуратура Германии сообщила о раскрытии группы злоумышленников, называвших себя «немецкой автошколой для экспертов», передает Associateв Press.

В судебных документах отмечается, что участники чатов в Telegram хвастались изнасилованиями, называя женщин «машинами», успокоительные средства – «топливом», а сам процесс – «вождением».

«Преступников отличала особая жестокость, объективизация жертв и коварное планирование своих преступлений», – заявил главный прокурор Франкфурта Доминик Мис. Следствие изучило переписку за несколько лет в двух десятках чатов, объединявших в основном китайских мужчин, чьими целями становились китаянки в Германии. Трое предполагаемых членов внутреннего круга уже осуждены, суд над четвертым продолжается в Берлине.

Детали расследования, включая точное число жертв и участников чатов, насчитывавших десятки тысяч человек, остаются нераскрытыми. Подобные инциденты фиксируются и в других странах: в Лос-Анджелесе китайский студент обвиняется в нападении на трех женщин с использованием наркотиков, полученных из Германии. В Нидерландах также арестованы подозреваемые в аналогичных преступлениях.

Представители Telegram заявили, что сексуальное насилие запрещено правилами сервиса, и подобный контент регулярно удаляется. Однако полиция обратила внимание на сеть только в 2024 году, когда один из организаторов, приговоренный позже к 14 годам тюрьмы, начал нападать на незнакомок из интернета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях британская полиция раскрыла масштабную сеть распространяющих видеозаписи изнасилований преступников.

В прошлом году лондонский суд принял дело обвиняемого в использовании наркотиков для нападений на женщин китайского студента.

Двумя годами ранее немецкие журналисты зафиксировали резкий рост числа совершаемых иностранцами сексуальных преступлений.