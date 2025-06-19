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В Лондоне отдали под суд студента из Китая по обвинению в изнасиловании десяти женщин
В суд Лондона передано дело 28-летнего студента из Китая Зоу Чжэньхао, которого обвиняют в изнасиловании десяти женщин в Британии и Китае с сентября 2019-го по май 2023 года.
Он подмешивал жертвам в напитки смесь наркотиков, вызывавших потерю памяти и физическую беспомощность, пишет New York Times.
По словам представителя лондонской полиции Кевина Саутворта, Зоу действовал по отработанной схеме – приглашал женщин к себе в элитные лондонские квартиры, где совершал преступления.
Полицейские полагают, что жертв могло быть значительно больше – на найденных видеозаписях были зафиксированы около 50 неизвестных девушек. Некоторые из них, по предположению следствия, даже не знают, что стали жертвами, поскольку наркотики стирали память о случившемся.
Некоторые из жертв на видео могут и не опознать из-за низкого качества съемки или по другим причинам. Зоу снимал преступления на скрытые камеры и мобильные телефоны, а иногда забирал себе украшения и одежду жертв.
Большинство изнасилований (семь из десяти) были совершены в Китае, во время визитов Зоу на родину в 2022 и 2023 годах. Остальные три преступления произошли в Лондоне: две жертвы попались насильнику в квартире в районе Блумсбери в 2019 или 2020 годах, еще одна – в резиденции Зоу в районе Элэфант-энд-Касл в мае 2023 года.
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