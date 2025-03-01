Маньяк Миргород признался в 13 убийствах 20-летней давности

Осужденный на пожизненное маньяк Миргород признался в убийстве 12 женщин и одного мужчины 20 лет назад

Tекст: Мария Иванова

Оперативники Главного управления ФСИН по Москве смогли раскрыть 13 убийств, совершенных более 20 лет назад, передает РИА «Новости». Эти преступления были связаны с маньяком, который ранее был приговорен к пожизненному заключению. В ходе оперативной работы удалось установить, что житель столицы, осужденный за другие преступления, причастен к этим убийствам.

В результате расследования, оперативники совместно с заинтересованными следственными органами Москвы собрали доказательства, подтверждающие убийство 12 женщин и одного мужчины в период с 2000 по 2004 годы. Все жертвы были найдены на территории Москвы и Московской области. Осужденный, имя которого позже было уточнено как Владимир Миргород, признался в совершении этих преступлений.

Ранее, в 2012 году, Миргород был приговорен к пожизненному заключению за убийства, совершенные в 2002-2004 годах. Он убил 15 женщин и подростка, некоторые из них были также изнасилованы. Его методика заключалась в удушении жертв.

В августе 2024 года стало известно, что Миргород также признал вину еще в пяти убийствах, что подтверждает его причастность к множеству преступлений в прошлом.