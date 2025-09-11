Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.2 комментария
Стало известно о решении Нидерландов ускорить поставки вооружений Киеву
Нидерланды перенесли часть бюджета военной помощи Киеву на этот год
Министерство обороны Нидерландов заявило о переносе финансирования военной помощи Киеву с 2026 года на нынешний для ускорения поставок.
Нидерланды ускорят поставки военной помощи Киеву, перенеся часть бюджета, запланированного на 2026 год, на текущий, передает ТАСС. Такое решение отражено в официальном заявлении министерства обороны страны.
С 2022 года Нидерланды выделили на поддержку Киева около 13,6 млрд евро, причем почти 8,7 млрд уже реализованы к концу августа этого года. Помощь разделена на три направления: 2,4 млрд евро направлены на поставку вооружений из арсеналов армии, 6,1 млрд – на закупки техники в промышленности, а еще 179 млн – через фонды НАТО.
В министерстве обороны отметили, что ускорение поставок возможно только при перераспределении бюджетных средств, предназначенных на следующие годы, и при увеличении темпов работы оборонных предприятий. Также Нидерланды совместно с партнерами по Евросоюзу и Киевом планируют развивать совместное производство беспилотников и другой военной техники.
Кроме поставок, Гаага активно участвует в обучении украинских военных. С 2022 года с помощью Нидерландов подготовку прошли около 60 тыс. военнослужащих, а национальные инструкторы задействованы в учебных программах в Германии и Румынии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды передали на Украину 25 гусеничных бронемашин YPR для транспортировки раненых. Нидерланды предоставили Киеву военную помощь, включающую артиллерийские снаряды калибра 155 мм на сумму более 1 млрд евро, а общая сумма помощи достигла почти 6 млрд евро. Нидерланды заявили о завершении поставок самолетов F-16 на Украину.