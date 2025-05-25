Нидерланды заявили о завершении поставок F-16 на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Последние из обещанных истребителей F-16 будут переданы Киеву 26 мая, передает ТАСС. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что поставки самолетов осуществляются без задержек, как и планировалось ранее. В эфире телепрограммы WNL Op Zondag Брекелманс отметил: «Мы продолжаем поставки F-16 Киеву прежними темпами. Завтра из Нидерландов отправятся последние F-16».

По итогам этих поставок Украина получит все 24 истребителя F-16, которые ранее были обещаны. Подробности о маршруте, а также точное время передачи самолетов не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды передали Украине 25 гусеничных бронемашин YPR для транспортировки раненых. Нидерланды предоставили Украине военную помощь, включающую артиллерийские снаряды калибра 155 мм, стоимостью более 1 млрд евро, что увеличило общую сумму помощи Киеву до почти 6 млрд евро. Нидерланды официально подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16, экспортная лицензия на которые была выдана в июле.