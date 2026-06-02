Военкор назвал пораженные массированным ударом цели на Украине

За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.
Военкор Коц назвал пораженные массированным ударом цели на Украине
Массированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, также уничтожены арсеналы вооружений, железнодорожные и логистические узлы, сообщил военкор Александр Коц.
Коц, ссылаясь в том числе на украинские паблики сообщил в Max, что в ночь на 2 июня работали «Калибры» из Каспийского моря, не менее 16 ракет, Х-101 с трёх Ту-95МС и трёх Ту-160, а также «Искандеры», «Цирконы» и «Герани» с нескольких направлений.
В Запорожье около двух часов ночи, по словам главы администрации Ивана Фёдорова, зафиксировали не менее 20 ударов разными типами вооружений. Местные жители и украинские СМИ сообщили о характерном зелёном зареве над городом, которое возникает при горении сплавов цветных металлов; официально заявлено поражение «объекта промышленной инфраструктуры» в районе, где располагаются «Мотор Сич», «Запорожсталь» и крупная железнодорожная станция.
В Киевской области, по данным автора, удары пришлись по объектам, связанным с ВПК: в Шевченковском районе – по району завода «Маяк», в Печерском – по площадке «Арсенала», в Дарнице пострадали бетонное производство и АЗС, пожар на заправке подтвердили Виталий Кличко и ГСЧС. В Подольском районе спасатели сообщили о пожаре на «складе и автомобилях коммунального предприятия» и в четырёхэтажном здании учебного заведения.
Автор ссылается на видео из местных пабликов, где видны ряды одноэтажных ангаров у железной дороги и мощное возгорание в центре кластера, на фоне киевской телебашни. На записи слышна серия вторичных детонаций, что он связывает с возможным горением боеприпасов внутри ангаров.
В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, ночью удары пришлись по трём районам – Основянскому, Слободскому и Киевскому: задействовали 15 ударных БПЛА и две баллистические ракеты, одна из целей обозначена как «промышленная зона Основянского района». Военные аналитики, на которых ссылается автор, заявляют, что отдельный «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, формально занимающийся переработкой пластмасс.
В Днепропетровской области под удар попали Кривой Рог, Васильковка, Никополь и Каменское, где сосредоточены промышленные узлы, железнодорожные станции и нефтехранилища. В Сумской области отмечены поражения в Шостке, известной арсеналами, и Ахтырке с пунктами ремонта техники. Также сообщается об ударах по портовой и логистической инфраструктуре Одессы, железнодорожному узлу в Ровно и целям в Полтаве, Чернигове и Николаеве.
Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Киеве и Сумах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.
Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.